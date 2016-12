Angelo Marani: grafico animalier

09:00 -

E’ il dettaglio che fa la differenza. Questa è la legge sottoscritta da Angelo Marani che per l’autunno inverno 2013-2014 ha voluto colpire nel segno con una collezione dove il particolare non può che catturare l’attenzione. Ad aprire la sfilata il bianco abbagliante di capi che mixano tessuti come il cachemire e l’agora con tessuti tecnici dall’elevata performance creativa. Ed ecco spuntare qua e là curiose carte da gioco, grafismi a zig zag rubati alle tele di Vasarely e stampe animalier in un perfetto mix di fantasie di toni e tessuti.

La donna Marani sembra rifiutare quasi totalmente il pantalone a favore di gonne godet e dagli ampi volumi da indossare sotto a vistose pellicce. Il fil rouge di questa collezione è senza dubbio il dualismo cromatico che impreziosisce capospalla e tronchetti dal taglio futuristico. E per la sera tanto nero. Tra lavorazioni a traforo, applicazioni scintillanti e impunture a vista, domina il dark, interrotto solo sul finire da un’esplosione di rose rosse, per una sensualità senza fine.