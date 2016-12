Alla scoperta della Pole Dance: sensuale, divertente e molto atletica!

11:00 - Direttamente dagli Stati Uniti arriva in Italia il fenomeno Pole Dance, un mix di forza, grazia e provocante sensualità. Ma non chiamatela Lap Dance! Diversamente da quest’ultima, la Pole Dance, per la sua capacità di combinare tutti gli elementi della danza aerea con quelli della ginnastica a corpo libero, si può considerare una disciplina atletica a tutti gli effetti. Nata nei ruggenti anni Venti nell’ambiente del circo, sviluppa la sua fama negli anni Cinquanta, grazie anche alla comparsa di altre forme d’arte improntate sulla sensualità del corpo come il Burlesque. Ma è oggi che la Pole Dance torna a vivere la sua età dell’oro. Quest’arte atletica, tanto amata e praticata da celebrità di fama mondiale come Jessica Biel, Jennifer Aniston ed Emma Watson, sta letteralmente spopolando in scuole e palestre incrementando così il numero di Pole Dancer e Pole Lovers che, nei loro abiti succinti, si cimentano in evoluzioni acrobatiche dall’elevato livello di flessibilità, resistenza ed equilibrio. Il prossimo step?La partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.