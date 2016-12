Alberta Ferretti: elegante, preziosa e moderna

09:00 -

Autenticità, concretezza e riconoscibilità sono i must della collezione autunno-inverno di Alberta Ferretti. Per una donna elegante e sobria, la stilista propone uno stile semplice che non ha bisogno di esagerare, in un ritorno all’essenzialità che stupisce senza eccedere. Le linee sono morbide e avvolgenti per esaltare le forme, le lunghezze, dal corto dei mini-dress al lungo da sera, e i tessuti che si combinano e sovrappongono per creare volumi nuovi, danno vita a capi di alta sartoria che celebrano il valore del Made in Italy in una chiave molto concreta. Tulle ricamato, chiffon a strati, panno, velluto di seta, pelliccia e lana tartan sono i materiali che vengono mixati e lavorati con maestria e fantasia per creare splendide illusioni ottiche sul corpo della donna. I colori vanno dal bianco e nero al viola melanzana, al blu elettrico per arrivare al verde cedro, per una sfumatura di eleganza moderna e lussuosa che inneggia però alla naturalezza e alla semplicità.

Insomma, un’eleganza effortless. Letteralmente, senza sforzo.