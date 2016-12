16:00 - COMUNICARE. Non una semplice parola, bensì la chiave del successo di alcune realtà imprenditoriali. E’ questo il caso di Ad Mirabilia, l’agenzia di Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’impresa che, sotto la guida di Lorenza Bassetti, vanta un’esperienza pluri ventennale e, da quest’anno, anche una nuova casa, proprio a due passi dal maestoso Castello Sforzesco, nel cuore di Milano.

“Ad Mirabilia”, ovvero “guardare oltre”, un nome preso in prestito dal latino che esprime la sua volontà di spingersi verso orizzonti nuovi, inesplorati. Una mission ben salda nel dna di questa azienda che si distingue per la sua capacità di mantenere uno sguardo sempre attento sul panorama nazionale ed internazionale attraverso formule di corporate, product e marketing communication efficaci e altamente creative. Lorenza Bassetti, founder & CEO di AD Mirabilia, durante l’inaugurazione della nuova sede in Foro Buonaparte 71, ha colto l’occasione per mostrare il lato più “tailor made” di questa realtà che parla al mondo attraverso messaggi unici e distintivi.