“SO FAR SO GOUDE”: Jean-Paul Goude è in mostra a Milano

Va in scena al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, la mostra “SO FAR SO GOUDE“, voluta dal Comune di Milano insieme al marchio Tod’s e dedicata al lavoro e alla visione di Jean-Paul Goude, artista eclettico dalle mille abilità.

Definito da sempre “creatore di immagini” si esprime principalmente attraverso regia e fotografia ma si ritiene più che altro un artigiano, perché, come lui stesso ha più volte spiegato, ogni suo progetto nasce dall’uso del foglio e della matita e prende vita attraverso l’atto del disegno. Dalla moda al cinema, passando per la musica, ha immortalato attraverso la sua lente i personaggi che hanno fatto la storia delle arti moderne. Personalità come Grace Jones e Naomi Campbell si sono trasformate in muse per l’artista sulle pagine delle riviste e sui cartelloni pubblicitari delle grandi case di moda, contribuendo alla creazione di un’iconografia profondamente riconoscibile che ha consacrato Jean-Paul Goude ad artista dei nostri giorni.

Continua così la sinergia tra lo spazio espositivo di Via Palestro, punto di riferimento del panorama artistico internazionale, e il gruppo Tod’s, forte nel sostenere il patrimonio artistico e culturale dell’Italia da sempre. Le 230 fotografie saranno in mostra dal 16 Aprile al 19 Giugno e dal 24 Aprile ogni Domenica sarà possibile iscriversi alla visita guidata gratuita, dedicata anche al singolo visitatore.