"Nutri il tuo cuore" di Davide Terranova

Continua l'impegno di Solgar nella divulgazione della cultura del benessere. " Nutri il tuo cuore", è il libro scritto dal cardiologo nutrizionista Davide Terranova.

In questo saggio si parla di alimentazione e cuore, sulla base delle sole evidenze scientifiche attuali. Viene meticolosamente valutato ogni singolo nutriente di quotidiano consumo, in riferimento alla salute dell’apparato cardiovascolare, al fine di dimostrare il suo ruolo nelle principali malattie del cuore e dei vasi: infarto cardiaco, ictus cerebrale, ipertensione o aritmie. Viene dimostrato come alla base di tutte queste malattie ve ne sia una: l’aterosclerosi, ossia l’infiammazione cronica delle arterie presente nella maggior parte di noi fin da piccoli. Sappiamo oggi che questa malattia ha un incredibile correlazione con la “medicina” che assumiamo ogni giorno: il cibo. “Medicina" perché il cibo cura, ma può anche nuocere. Conoscere il suo meccanismo di azione fornisce un criterio in più di scelta e di consapevolezza al fine di prevenire efficacemente le malattie cardiovascolari.