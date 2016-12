"L'AMORE, FORSE" OPERA PRIMA DI BARBARA FABBRONI

La pluripremiata psicoterapeuta italiana Barbara Fabbroni debutta nel mondo della narrativa italiana con un brillante romanzo rosa, sintesi ed elaborazione originale nonché ironica, di anni di professione. Una presentazione speciale, nel cuore di Milano presso MARYLING Concept Store, con due ospiti esclusivi, Camila Raznovich e Roberto Alessi.



"L'amore, forse" è un romanzo rosa un racconto introspettivo che trasforma la sua esperienza professionale in una storia d'amore, ma non solo. Un diario, quello di Charlotte che nasce come giornalista di moda, poi incontra Jean Luc che le offre di andare a lavorare al suo fianco come manager nella sua Maison. Entrata alla Maison Jean Luc propone a Charlotte di creare la sua prima collezione. È un progetto ambizioso, una sfida che Charlotte coglie e porta avanti con grinta e creatività. Poi conclusa la storia con il parigino Jean Luc, Charlotte torna ad occuparsi di moda come giornalista in un'importante mensile parigino, giocato su due piani narrativi che dialogano, il presente della scrittura e il passato del ricordo della storia d'amore finita. Un diario e un romanzo rosa. Un format scelto da Barbara Fabbroni per la sua opera prima, riscoprendo un genere molto amato e tuttora apprezzato da un nutrito pubblico di lettori. E non solo lettrici.