AbsolutSymposium torna a stupire a Torino

Si riaccendono le luci sul palco, protagonista indiscusso: #AbsolutSymposium. Dopo l’eccezionale successo del 2015, Absolut torna a rivoluzionare le notti con Club To Club, il festival che ogni anno trasforma Torino nella capitale della musica elettronica. L’AC Hotel Lingotto diventa l’headquarter del festival, un clubbing hub aperto al pubblico, scrigno di musica, ispirazione e creatività. Il cuore pulsante del festival è un luogo di incontro per artisti e appassionati: un simposio in chiave elettronica. #AbsolutSymposium 2016 è un viaggio nella storia unica e nell’anima inconfondibile di Absolut, con la più grande collezione di Limited Edition di Absolut mai vista prima in Italia. Un’immersione nel passato iconico delle inconfondibili bottiglie del brand svedese, tra rarità e pezzi unici, un percorso che porta all’ultima speciale stanza segreta, dove è stata svelata la nuova edizione limitata di Absolut Vodka: Facet .

Un’avventura alla scoperta di secret rooms tutte da scoprire: un’esplosione di colori e design, un anello di congiunzione tra i trend e le mode del glorioso passato e lo splendente futuro di Absolut, da sempre legato al mondo della musica, della creatività e del design.