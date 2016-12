Una nuova creazione drammaturgica

16:05 - Prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile Torino e da Emilia Romagna Teatro Fondazione, ‘Falstaff’, debutta al Teatro Carignano di Torino.

Un titolo forte, una leggenda teatrale, afferma Mario Martone, Direttore del Teatro Stabile di Torino.

Saranno di nuovo Andrea De Rosa e Giuseppe Battiston, dopo il ‘Macbeth’ del 2012, ad affrontare una delle figure più affascinanti di Shakespeare e, anche in questo caso, si tratterà di una creazione nuova dal punto di vista drammaturgico. Non vedremo infatti la messinscena de ‘Le allegre comari di Windsor’ ma di un testo, elaborato da De Rosa e Nadia Fusini attingendo soprattutto all'’Enrico IV’, il dramma nel quale il personaggio di Falstaff apparve per la prima volta in tutta la sua potenza, al quale si ispirò Arrigo Boito per fare del ‘Falstaff ‘verdiano il capolavoro che conosciamo.

Parliamo di una figura che ha avuto diverse rivisitazioni anche in campo cinematografico (da Orson Welles a Gus Van Sant), e di uno spettacolo nel quale il grande e amatissimo Battiston interpreterà quindi anche il ruolo di Enrico IV e che troveremo certamente sorprendente, sapendo come De Rosa sia capace di rovesciare questi grandi testi per aprirli a nuovi punti di osservazione e di emozione».

“C’è in ‘Falstaff' qualcosa che ci conquista subito - scrive il regista Andrea De Rosa - un amore sfrontato per la vita che si manifesta soprattutto nella forma dell’amore per la lingua, per le parole, per il motto di spirito, per la creazione instancabile di metafore e giochi linguistici; un senso pieno delle cose che accadono qui e ora e che di fronte al suo sguardo sembrano le sole che abbiano un qualche senso; c’è nelle sue parole una gioia che non si stanca mai, sempre pronta a rovesciare il male in bene, un senso dell’amicizia ingenuo e vorrei dire persino infantile, un’ostinazione a fare di ogni dolore uno scherzo, di ogni situazione senza via d’uscita uno sprone a cercare di non lasciarsi imprigionare.

Dopo il felice incontro con ‘Macbeth’, ho chiesto a Giuseppe Battiston di calarsi stavolta nei panni di questo buffone, convinto che ci sia anche qui qualcosa di inaspettato e imprevedibile da scoprire sotto la maschera solo apparentemente tranquilla e bonaria che egli sembra mostrarci».

Lo spettacolo è interpretato da Giuseppe Battiston (Falstaff/Re Enrico IV), Gennaro Di Colandrea (Bardolph), Giovanni Franzoni (Giudice Supremo), Giovanni Ludeno (Pistola), Martina Polla (Doll), Andrea Sorrentino (Principe Hal/Re Enrico V), Annamaria Troisi (Doll), Elisabetta Valgoi (Ostessa), Marco Vergani (Ned). Scene e costumi di Simone Mannino, luci di Pasquale Mari, suono di Hubert Westkemper, movimenti scenici Francesco Manetti.



Al Teatro Carignano di Torino fino al 2 novembre 2014.