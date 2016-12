Un programma artistico di alto livello

14:29 - La stagione teatrale 2014-15 del Teatro Fraschini di Pavia, si presenta particolarmente intensa e prestigiosa.

Una stagione che, anche quest’anno, presenta differenti forme di spettacolo dal vivo come l’Opera, la Prosa, la Danza, i Concerti e l’Operetta, fino al Cabaret.

I titoli in programma si richiamano alla tradizione più popolare ma sono presenti anche proposte che guardano a forme espressive più moderne.

Sul palcoscenico del teatro pavese si alterneranno protagonisti di grande successo, a garanzia di un’elevata qualità interpretativa.

Di seguito, diviso per generi, riportiamo il calendario degli spettacoli:



Stagione d'Opera

Venerdì 10 ottobre 2014, ore 20.30, Domenica 12 ottobre 2014, ore 15.30

DON GIOVANNI - o sia il dissoluto punito - Dramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo da PonteDirettore José Luis Gomez Rios - Regia Graham VickOrchestra I Pomeriggi Musicali di Milano - Coro del Circuito Lirico Lombardo

Venerdì 24 ottobre 2014, ore 20.30, Domenica 26 ottobre 2014, ore 15.30

ADRIANA LECOUVREUR - Opera in quattro atti di Francesco Cilea su libretto di Arturo Colauttidalla commedia omonima di Eugène Scribe ed Ernest LegouvéDirettore Carlo Goldstein - Regia Ivan StefanuttiOrchestra I Pomeriggi Musicali di Milano - Coro del Circuito Lirico LombardoVenerdì 21 novembre 2014, ore 20.30, Domenica 23 novembre 2014, ore 15.30

LES CONTES D’HOFFMANN - Opera in tre atti di Jacques Offenbach su libretto di Jules Barbier e Michel Carrèda tre racconti di Ernst Theodor Amadeus HoffmannDirettore Christian Capocaccia - Regia Frédéric Roels Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano - Coro del Circuito Lirico Lombardo

Martedì 9 dicembre 2014, ore 20.30, Giovedì 11 dicembre 2014, ore 20.30

NABUCCO - Dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Verdi su libretto di Temistocle SoleraDirettore Marcello MottadelliOrchestra I Pomeriggi Musicali di Milano - Coro del Circuito Lirico Lombardo

Venerdì 16 gennaio 2015, ore 20.30, Domenica 18 gennaio 2015, ore 15.30

MADAMA BUTTERFLY - Opera in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe GiacosaDirettore Giampaolo Bisanti - Regia Giulio CiabattiOrchestra I Pomeriggi Musicali di Milano - Coro del Circuito Lirico Lombardo

ACQUISTO DI ABBONAMENTI E BIGLIETTIGli abbonamenti e i biglietti possono essere acquistati presso:• Biglietteria del Teatro • Biglietteria on line (www.teatrofraschini.org)• Call center Vivaticket 892.234 • Call center Pronto PagineGialle® 892.424• Altri punti vendita autorizzati (l’elenco è disponibile sul sito del provider Charta).Non si effettuano prenotazioni. Abbonamenti e biglietti ridotti sono in vendita esclusivamentepresso la Biglietteria del Teatro. Il pagamento in Biglietteria può avvenire in contanti, con Bancomate con Carta di Credito (non sono accettati assegni).

PRELAZIONE ABBONAMENTIGli abbonati alla Stagione Lirca 2013/2014 possono rinnovare l’abbonamento usufruendo del dirittodi prelazione secondo il calendario di biglietteria. Il rinnovo comporta un costo di prelazionepari a euro 5,00 per ogni abbonamento.FRASCHINI CARD LIRICAAbbonamento libero a 4 ingressi per la Stagione Lirica. L’abbonato-card può scegliere spettacolie posti a partire dal giorno successivo all’inizio della vendita dei biglietti. L’attribuzione della poltronè vincolata ai posti disponibili. Non è personale, la si può prestare o regalare. Può essere utilizzata per il numero di posti che si vuole anche nella stessa recita. E’ in vendita durante tuttala Stagione Lirica.4 ingressi euro 165,00.



Stagione di Prosa

Venerdì 31 ottobre 2014, ore 21.00, Sabato 1 novembre 2014, ore 21.00, Domenica 2 novembre 2014, ore 16.00

RE LEAR di William Shakespeare con Michele Placido regia Michele Placido e Francesco Manetti

Martedì 25 - Mercoledì 26 - Giovedì 27 novembre 2014, ore 21.00

NERONE - DUEMILA ANNI DI CALUNNIE di Pietrangelo Buttafuoco con Edoardo Sylos Labini regia Francesco Sala

Martedì 2 - Mercoledì 3 - Giovedì 4 dicembre 2014, ore 21.00

NUDA PROPRIETÁ di Lidia Raveracon Lella Costa e Paolo Calabresi regia Emanuela Giordano

Venerdì 12 - Sabato 13 dicembre 2014, ore 21.00 - Domenica 14 dicembre 2014, ore 16.00

IL VISITATORE di Éric-Emmanuel Schmittcon Alessandro Haber e Alessio Boni regia Valerio Binasco

Venerdì 9 - Sabato 10 gennaio 2015, ore 21.00 - Domenica 11 gennaio 2015, ore 16.00

BALLATA DI UOMINI E CANI di e con Marco Paolini

Martedì 20 - Mercoledì 21 - Giovedì 22 gennaio 2015, ore 21.00

LA SCUOLA di Domenico Starnonecon Silvio Orlando e Marina Massironi regia Daniele Luchetti

Venerdì 30 - Sabato 31 gennaio 2015, ore 21.00 - Domenica 1 febbraio 2015, ore 16.00

SERVO PER DUE di Richard Bean con Pierfrancesco Favino regia Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli

Venerdì 20 - Sabato 21 febbraio 2015, ore 21.00 - Domenica 22 febbraio 2015, ore 16.00

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE di Arthur Millerregista e interprete Elio De Capitani

Venerdì 6 - Sabato 7 marzo 2015, ore 21.00 - Domenica 8 marzo 2015, ore 16.00

FATHER AND SON di Michele Serra con Claudio Bisio regia Giorgio Gallione

Martedì 17 - Mercoledì 18 - Giovedì 19 marzo 2015, ore 21.00

PENSO CHE UN SOGNO COSI’ con Beppe Fiorello regia Giampiero Solari



Stagione di Danza

Venerdì 19 dicembre 2014, ore 21.00

BALLETTO LA CLASSIQUE DI MOSCA - DON CHISCIOTTE - musica Ludwig Minkus coreografie Marius Petipa

Martedì 27 gennaio 2015, ore 21.00

BALLETTO DI ROMA - CONTEMPORARY TANGO con Kledi Kadiu coreografie e regia Milena Zullo

Venerdì 13 febbraio 2015, ore 21.00

BALLETTO YACOBSON DI SAN PIETROBURGO - LO SCHIACCIANOCI musica Petr Iljič Čajkovskij coreografie Vasilij Vajnonen

Domenica 1 marzo 2015, ore 21.00

CARMEN con Eleonora Abbagnato musiche di Georges Bizet

Mercoledì 22 aprile 2015, ore 21.00

HUBBARD STREET DANCE CHICAGO direttore artistico Glenn Edgerton



Altri Percorsi

Martedì 16 dicembre 2014, ore 21.00

LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE di F.M.Dostoevskijcon Umberto Orsini e Leonardo Capuano regia Pietro Babina

Lunedì 12 gennaio 2015, ore 21.00

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE di Rocco Papaleo e Valter Lupo con Rocco Papaleo regia Valter Lupo

Giovedì 29 gennaio 2015, ore 21.00

COMEDIANS di Trevor Griffiths con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella,Rita Pelusio, Claudia Penoni regia Renato Sarti

Giovedì 5 febbraio 2015, ore 21.00

LA VITA E’ UN VIAGGIO di e con Beppe Severgnini regia Francesco Brandi

Venerdì 27 febbraio 2015, ore 21.00

L’ULTIMA ESTATE DELL’EUROPA. IL SUBLIME E L’ORROREdi e con Giuseppe Cederna regia Ruggero Cara

Martedì 10 marzo 2015, ore 21.00

VAPORE di Marco Lodoli con Giuliana Lojodice regia Oliviero Corbetta

Giovedì 26 marzo 2015, ore 21.00

FERITE A MORTE scritto e diretto da Serena Dandini con Lella Costa

Martedì 31 marzo 2015, ore 21.00

LE NUVOLE di Aristofane con Gigi Dall’Aglio

Venerdì 10 aprile 2015, ore 21.00

VERA VUZ di Edoardo Erba con Gigio Alberti, Mario Sala, Monica Bonomi regia Lorenzo Loris



Musica

Martedì 18 novembre 2014, ore 21.00

I VIRTUOSI ITALIANI, URI CAINE E PAOLO FRESU Alberto Martini direttore, Uri Caine pianoforte, Paolo Fresu tromba, musiche autori vari

Domenica 21 dicembre 2014, ore 21.00 (ingresso gratuito)

I SOLISTI DI PAVIA Enrico Dindo direttore e solista

Mercoledì 28 gennaio 2015, ore 21.00

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA Daniele Gatti direttore, musiche di L. v. Beethoven

Venerdì 6 febbraio 2015, ore 21.00

I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO Ottavio Dantone direttore, Viktoria Mullova violino solistamusiche di F.J. Haydn, F.B. Mendelsshon

Martedì 10 febbraio 2015, ore 21.00

I SOLISTI DI MOSCA Yuri Bashmet direttore e solista, musiche di P.I. Tchaikowskj, D. Shostakovich

Venerdì 13 marzo 2015, ore 21.00

ORCHESTRA DA CAMERA ITALIANA Salvatore Accardo direttore, musiche di A.Vivaldi, P.I. Tchaikowskj

Mercoledì 25 marzo 2015, ore 21.00

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA Francesca Dego violino solista, musiche di P.I. Tchaikowskj

Mercoledì 1 aprile 2015, ore 21.00

ORCHESTRA IL DEMETRIO Maurizio Schiavo direttore, Avi Avital mandolino solista, musiche di A .Vivaldi, B. Barto

Sabato 11 aprile 2015, ore 21.00

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE Andras Schiff direttore e solista, musiche di J.S. Bach, B. Bartok, W.A. Mozart

Venerdì 29 maggio 2015, ore 21.00

I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO Alexander Lonquich direttore e pianoforte solista, musiche di L.V.Beethoven



Operetta e Il teatro che ride

Sabato 24 gennaio 2015, ore 21.00, Domenica 25 gennaio 2015, ore 15.30 (Teatro per noi)

TEA FOR TWO (No, no, Nanette) di Vincent Youmans Compagnia Corrado Abbati

Mercoledì 11 marzo 2015, ore 21.00

IL PAESE DEL SORRISO di Franz Lehàr Compagnia Corrado Abbati

SAN SILVESTRO E CAPODANNO (fuori abbonamento)

Mercoledì 31 dicembre 2014, ore 21.30, Giovedì 1 gennaio 2015, ore 18.00

UN FILO DI TRUCCO UN FILO DI TACCO Concerto di Ornella Vanoni

Date, orari e spettacoli possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Teatro. E’ necessario verificare le informazioni consultando il sito www.teatrofraschini.orgo gli eventuali avvisi esposti nell’atrio o in biglietteria.

Sabato 14 febbraio 2015 – ore 21.00

ENRICO BERTOLINO Casta Away – la tempesta imperfetta

Sabato 14 marzo 2015 – ore 21.00

OBLIVION Hotello la h è muta

Sabato 28 marzo 2015 – ore 21.00

ALE e FRANZ Lavori in corso



