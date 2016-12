Marco Calindri marcocalindri@libero.it



Dopo dieci anni dall’ultima tournèe, il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala torna in Cina.

Dal 31 agosto al 17 settembre, a Tianjin, Shanghai e Canton, saranno presentati ‘Giselle’ e ‘Cello Suites’, due produzioni del teatro milanese che testimoniano la versatilità degli artisti scaligeri e la varietà del loro repertorio.

Come in altre recenti tournèe internazionali in Brasile, Hong Kong e Parigi, anche in Cina, le coreografie saranno accompagnate da orchestre locali. La China Film Orchestra, la Zhejiang Opera House Orchestra e la Guangzhou Symphony saranno dirette dal maestro Patrick Fournillier.

I ruoli principali delle due coreografie sono affidati a Nicoletta Manni, Vittoria Valerio, Lusymay Di Stefano, Claudio Coviello, Antonino Sutera e Marco Agostino, che si alterneranno con altri giovani interpreti della Compagnia.

Oltre alle rappresentazioni di Balletto, la presenza del Teatro alla Scala in Cina coinvolgerà anche l’Orchestra e il Coro che, sempre all’Oriental Art Center di Shanghai, eseguiranno il 'Simon Boccanegra' di Verdi in forma di concerto e la 'Nona Sinfonia' di Beethoven, sotto la direzione di Myung-Whun Chung.