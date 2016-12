Roberto Bolle e Maria Eichwald danzano sulle musiche di Cajkovskij

10:34 - Sarà l’étoile Roberto Bolle ad inaugurare, questa sera, la Stagione di Balletto del Teatro alla Scala di Milano.

In cartellone ‘Schiaccianoci’, una nuova produzione nel segno di Čajkovskij e di Nacho Duato, le cui creazioni sono nel repertorio delle maggiori compagnie del mondo. Questa edizione di ‘Schiaccianoci’, creata nel 2013 per il Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo e adesso per la prima volta alla Scala, illuminerà il periodo delle feste natalizie milanesi: dieci saranno le repliche tra il 18 dicembre e il 18 gennaio, compresa la sera del 31 dicembre.

Sul podio un grande interprete del repertorio russo, Vladimir Fedoseyev, sul palcoscenico, nelle recite del 18 e 19 dicembre e, in replica il 4 gennaio, al fianco del già citato Roberto Bolle, ci sarà l’ospite Maria Eichwald. Nelle altre rappresentazioni, i primi ballerini, i solisti e i giovani emergenti del Teatro alla Scala, ricopriranno i ruoli di Clara e del Principe/Schiaccianoci: Nicoletta Manni e Claudio Coviello (nella pomeridiana del 19 dicembre e nelle sere del 28 dicembre e 16 gennaio), Vittoria Valerio e Angelo Greco (il 30 dicembre e il 10 gennaio), Virna Toppi e Antonino Sutera (la sera del 31 dicembre e del 18 gennaio).

Nacho Duato, che ha creato questa coreografia nel suo ‘periodo russo’, ha scelto di ambientare la storia all’inizio del secolo scorso, ispirato dall’eleganza di quel tempo: niente parrucche o crinoline ottocenteschi ma abiti lunghi di seta, che permettono maggior libertà e inventiva nella coreografia. Eleganti i costumi e suggestive le scene, entrambi firmati da Jérôme Kaplan, essenziali ed evocativi, cosi come nella intenzione artistica di Nacho Duato, che egli stesso definisce neoclassica e che si mostra minimalista, fresca, concentrata, pronta a incontrare l’eredità del passato e farsi ancora sorprendere dall’ispirazione che può offrire.

Foto di Roberto Bolle e Maria Eichwald by Brescia e Amisano, Teatro alla Scala

Foto dell’articolo by Levshin The Mikhailovsky



Teatro alla Scala di Milano

Giovedi 18 dicembre 2014 - ore 20 - Prima rappresentazione Turno P

Venerdi 19 dicembre 2014 - ore 14.30 – ‘Invito alla Scala’ per Giovani e Anziani

Venerdi 19 dicembre 2014 - ore 20 - Turno R

Domenica 28 dicembre 2014 - ore 20 - Fuori abbonamento

Martedi 30 dicembre 2014 - ore 20 - La Scala in Famiglia

Mercoledi 31 dicembre 2014 - ore 19 - Fuori abbonamento

Domenica 4 gennaio 2015 - ore 20 - Fuori abbonamento

Sabato 10 gennaio 2015 - ore 20 - Fuori abbonamento

Venerdi 16 gennaio 2015 - ore 20 - Fuori abbonamento

Domenica 18 gennaio 2015 - ore 20 – ‘ScalAperta’

Biglietti da € 150 a € 11 più prevendita

Biglietti ‘ScalAperta’ da € 75 a € 5,5 più prevendita