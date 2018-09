Prosa, danza, cultura e il grande ritorno della lirica.

Cartellone, schede spettacoli e informazioni su abbonamenti e biglietti su www.teatrocarcano.com.



Per la stagione 2018/19, il Teatro Carcano di Milano propone una generosa offerta di spettacoli che intrecciano generi, epoche e sensibilità.

Un viaggio alla scoperta di differenti modalità espressive tra tradizione e contemporaneità, testi dei nostri giorni e classici, danza, cultura narrata, teatro ragazzi e, grande novità, il ritorno dell’opera lirica.



Per la prosa:



Bella figura, storia intrigante di cinque personaggi e un segreto scabroso;

Alla mia età mi nascondo ancora per fumare, racconto di donne islamiche pieno di vita e contraddizioni;

Quartet, ritratto di quattro vecchie glorie della lirica tra confessioni e rivalità;

Alle 5 da me, una girandola di situazioni e personaggi bizzarri per due soli attori;

Parenti serpenti, amara, divertente commedia e anche film di culto;

Il gabbiano, dramma delle illusioni perdute;

Le allegre comari di Windsor, rivisitato con ironia.



Per le produzioni/coproduzioni di casa:



Molière/Il misantropo, versione inedita del capolavoro molieriano;

Queen Lear, dramma musicale ‘en travest’ di ispirazione shakespeariana;

Voci nel buio, thriller affidato a una delle nostre attrici più carismatiche;

Riccardo III, per un mattatore-affabulatore.



Per la danza/teatro del corpo si va dalle stelle Brazzo/Volpintesta al Balletto del Sud con orchestra dal vivo; dal Balletto di Roma che danza il torbido dramma di Otello ai Kataklò nel loro show-simbolo, ai surreali Yllana, improbabili chef stellati.



Rinnovando i fasti delle sue origini di teatro lirico, il Carcano inaugura una doppia collaborazione - Rossini e Mozart - con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e l’Accademia di Brera di Milano che coinvolgerà studenti e docenti.

E ancora musica con il gospel africano più esplosivo e coinvolgente.



Per i lunedì culturali: sei serate a cura di Editori Laterza per raccontare eventi epocali a partire da sei grandi romanzi; quattro serate con Philippe Daverio su vizi e virtù del nostro Paese; i ritratti a cura di Paolo Colombo di John F. Kennedy e HenryShackleton, leader coraggiosi; Tullio Solenghi che legge pagine di Villaggio e Boccaccio; una serata matematica con Piergiorgio Odifreddi.



Per bambini e famiglie, cinque domeniche mattina con Fantateatro.