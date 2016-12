Presenti: Proietti, Castellitto, Brilli, Camilleri, Banfi e tanti altri

Marco Calindri marcocalindri@libero.it



Un gruppo, particolarmente numeroso, di artisti ed operatori culturali, ha sentito il desiderio di impegnarsi in prima persona per far rinascere la città di Roma partendo dall’Arte e dalla Cultura. Questa iniziativa, dal titolo ‘Cieli di Roma’, vedrà il primo appuntamento lunedì 20 giugno, ore 21,00, al Globe Theatre di Villa Borghese, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Si ritroveranno tantissimi attori, musicisti, scrittori e artisti, con in testa Simona Marchini, con l’intento di raccontare, attraverso parole e musica, la Roma nella quale vorrebbero vivere. L’obiettivo è quello di rigenerare le energie creative e riaffermare la dignità della Capitale attraverso un rinnovato impegno dell’Arte e della Cultura.

Tra gli altri, aderiscono a questa iniziativa Gigi Proietti, Giuliano Montaldo, Bernardo Bertolucci, Franca Valeri, Sergio Castellitto, Nanni Moretti, Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco, Lino Banfi, Remo Girone, Piera Degli Esposti, Cristina Comencini, Andrea Camilleri, Nancy Brilli, Alessio Boni, Franco Nero, Massimo Wertmuller, Domenico De Masi e poi rappresentanti di musei, istituzioni e teatri, tra cui Luca Barbareschi (Eliseo), Giovanna Melandri (Maxxi), Massimo Romeo Piparo (Sistina), Claudio Parise Presicce (Sovrintendente Beni Culturali), Michele Dall’Ongaro (Sovrintendente Accademia S. Cecilia) e Antonio Calbi (Teatro di Roma) insieme al comitato promotore formato da Simona Marchini, Carmen Lasorella, Emilia Costantini, Nicola Bultrini, Claudio Damiani, Marco Lodoli e Giuseppe Salvatori (in allegato elenco adesioni ed elenco artisti confermati, al momento, per la serata al Globe Theatre).

I momenti musicali saranno affidati all’Orchestra di Piazza Vittorio.

Nello stesso giorno, 27 Gallerie romane d’Arte Contemporanea, dedicheranno mostre al tema. Simona Marchini ha anche annunciato la volontà di aprire un fondo finanziato dai partecipanti dedicato a progetti specifici per diffondere l’arte e la cultura tra i bambini e nelle periferie.

La serata, organizzata con il contributo di Unicredit, sarà solo il primo di una serie di appuntamenti che prelude a prossime iniziative concrete nella e per la città.