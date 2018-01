Premiati, tra gli altri, Giulia Lazzarini (come attrice) e Massimo Popolizio (ex aequo per la regia).

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





Al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, sono stati assegnati i Premi UBU 2017, manifestazione promossa dall’associazione intitolata a Franco Quadri, storico critico teatrale del quotidiano ‘la Repubblica’. Tra i premiati è doveroso evidenziare il riconoscimento dato a Giulia Lazzarini come migliore attrice, per l’interpretazione di ‘Emilia’, spettacolo premiato anche come migliore testo di autore straniero. Migliore testo italiano è stato riconosciuto ‘Un quaderno per l’inverno’ di Armando Pirozzi. Il premio alla regia è andato, ex aequo, a Massimiliano Civica per ‘Un quaderno d’inverno’ e a Massimo Popolizio per ‘Ragazzi di vita’ di Pier Paolo Pasolini. Migliore attore: Roberto Latini per ‘Cantico’.



Di seguito l’elenco completo delle categorie e dei premiati:



Spettacolo dell’anno: ‘Macbettu’

Miglior spettacolo di danza: ‘Sylphidarium’

Miglior progetto curatoriale: ‘Inferno’. Chiamata Pubblica per la ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri

Miglior regia ex aequo: Massimiliano Civica per ‘Un quaderno per l’inverno’

Miglior regia ex aequo: Massimo Popolizio per ‘Ragazzi di vita’ di Pier Paolo Pasolini

Miglior allestimento scenico: Gianni Staropoli per ‘Il cielo non è un fondale’

Miglior progetto sonoro o musiche originali: Gianluca Misiti per ‘Cantico dei Cantici’

Miglior attore o performer: Roberto Latini per ‘Cantico’

Miglior attrice o performer: Giulia Lazzarini per 'Emilia’

Attore o performer under 35: Christian La Rosa

Attrice o performer under 35 ex aequo: Serena Balivo

Attrice o performer under 35 ex aequo: Claudia Marsicano

Miglior nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica: ‘Un quaderno per l’inverno’ di Armando Pirozzi

Miglior nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica: ‘Emilia’ di Claudio Tolcachir

Premio Ubu alla carriera: Antonio Tarantino

Migliore spettacolo straniero presentato in Italia: ‘Five Easy Pieces’ testo e regia di Milo Rau

Premio Speciale Ubu 2017: ‘Fabulamundi’. Playwriting Europe

Premio Speciale Ubu 2017: C.Re.Sco.

Premio Speciale Ubu 2017: Akropolislibri