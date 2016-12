Per la prima volta alla Scala 'Cello Suites'

Per il secondo titolo della Stagione, il Corpo di Ballo della Scala dà spazio al movimento e alla musica per immergersi nelle straordinarie 'Suites per violoncello solo’ di Johann Sebastian Bach per 'Cello Suites’, celebre balletto del coreografo Heinz Spoerli.

'Quando lavoro - afferma Heinz Spoerli - lascio che la musica venga a me: la coreografia è un dialogo con la musica e con la danza. Amo ogni tipo di musica, ho creato balletti con lavori di compositori di ogni genere, ma con Bach c’è un rapporto speciale, mi schiarisce le idee, mi fa concentrare. Per me Bach resta un compositore molto contemporaneo'.

Spoerli, ha sempre avuto uno speciale rapporto con Bach e ne ha coreografato prima le 'Variazioni Goldberg’ e poi le 'Suites per violoncello solo’. Ognuna delle tre Suite si apre col 'Preludio'.

Pura danza senza narrazione, astratta ma profondamente umana, in cui gli artisti saranno messi in evidenza nel corso dei diciotto movimenti, a cui Spoerli ha aggiunto due brevi momenti di raccordo, danzati sul silenzio, al termine della prima e della seconda 'Suite'.

Colorate dal rosso, verde e blu dei costumi, le differenti atmosfere musicali e coreografiche si svelano, in una successione di soli, duetti, passi a tre e in momenti di ensemble per il Corpo di Ballo, abbracciando ogni sfumatura delle emozioni.

Nelle principali variazioni primi ballerini, solisti e artisti del corpo di ballo: Nicoletta Manni, Claudio Coviello, Antonino Sutera, Mick Zeni, Vittoria Valerio, Virna Toppi, Marco Agostino, Antonina Chapkina, Denise Gazzo, Alessandra Vassallo, Timofej Andrijashenko, Nicola Del Freo, Angelo Greco, Walter Madau, Lusymay Di Stefano e Christian Fagetti.

La partitura di Bach è eseguita da Massimo Polidori, in alternanza con Sandro Laffranchini, primi violoncelli del Teatro alla Scala.

Teatro alla Scala di Milano dal 5 al 19 marzo