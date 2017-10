di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





Assegnate sabato sera al Teatro Mercadante di Napoli, le Maschere del Teatro 2017.

Anche quest’anno, per arrivare a determinare i vincitori, la Giuria tecnica, presieduta da Gianni Letta, ha individuato le terne relative alle varie categorie che poi, oltre 500 addetti ai lavori, in forma assolutamente anonima, hanno votato per assegnare definitivamente i premi.



Di seguito, elenchiamo tutti i vincitori delle ‘Maschere del Teatro Italiano per l’edizione 2017':



migliore spettacolo di prosa: ‘Ragazzi di vita’, regia di Massimo Popolizio,

migliore regia: Massimo Popolizio per ‘Ragazzi di vita’,

migliore attore protagonista: Fabrizio Bentivoglio per ‘L’ora di ricevimento’,

migliore attrice protagonista: Giulia Lazzarini per ‘Emilia’,

migliore attore non protagonista: Tonino Taiuti per ‘American Buffalo’,

migliore attrice non protagonista: Pia Lanciotti per ‘Emilia’,

migliore attore/attrice emergente: Vincenzo Nemolato per ‘American Buffalo’,

migliore interprete di monologo: Imma Villa per ‘Scannasurice’,

migliore scenografia: Gianni Carluccio per ‘Minetti’, regia di Roberto Andò,

migliori costumi: Gianluca Falaschi per ‘Liolà’,

migliore disegno luci: Cesare Accetta per ‘Bordello di mare con città’,

migliore colonna musicale: Paolo Coletta per ‘Bordello di mare con città’,

migliore autore di novità italiana: Wanda Marasco per il ‘Disegno dell’abbandono’,

Premio alla memoria di Graziella Lonardi Buontempo a Maria Ida Gaeta.



A chiusura della manifestazione, il Premio Speciale del Presidente della Giuria, è stato assegnato a Mariano Rigillo.