Massimo Romeo Piparo alla scoperta di nuovi talenti

In vista della stagione teatrale 2016/17, il Teatro Sistina di Roma organizza le audizioni per tre spettacoli di prossima programmazione: ‘Billy Elliot’, ‘Evita’ e ‘Jesus Christ Superstar’. Il regista Massimo Romeo Piparo ha comunicato le caratteristiche dei ruoli che devono essere ricoperti per ogni singolo spettacolo.



‘BILLY ELLIOT’: 3 giovanissimi talenti di età apparente 11 anni per il ruolo protagonista di ‘BILLY’; si cerca pura attitudine alle discipline della danza, del canto e della recitazione e disponibilità ad assentarsi da scuola durante il periodo di impegno.

‘JESUS CHRIST SUPERSTAR’: 4 ‘performers’ uomini di qualunque età o etnia per ruoli di ‘ensemble’ con richiesta di copertura ruoli secondo cast; ballerini di solida preparazione e ottima attitudine al canto; è richiesta ottima pronuncia inglese; è ben gradita ogni abilità acrobatica e/o circense.

‘EVITA’: 1 ‘performer’ uomo di età apparente compresa tra i 25 e i 35 anni per il ruolo co-protagonista di ‘CHE’; bella presenza, altezza minima 178 cm; ottima preparazione nel canto con estensione A2 – A4 Tenore chiaro; buona attitudine al movimento e alla danza (espressamente tango e valzer). 1 performer uomo di età apparente compresa tra i 40 e i 50 anni per il ruolo co-protagonista di ‘JUAN PERON’; bella presenza, altezza minima 185 cm; ottima preparazione nel canto con estensione G2 – F4, Baritenore o Tenore Scuro; buona attitudine al movimento e alla danza (espressamente tango).



Le audizioni si svolgeranno presso il Teatro Sistina di Roma in Via Sistina 129 secondo il seguente calendario:

‘Jesus Christ Superstar’: lunedì 16 maggio dalle ore 9

‘Billy Elliot’: lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 maggio dalle ore 15

‘Evita’: lunedì 23 maggio dalle ore 9 con eventuali call back giovedì 26 maggio dalle ore 9



I requisiti fondamentali richiesti sono:

- Solida tecnica di balletto classico; abilità acrobatiche; Abilità nel tip-tap (per ‘Billy Elliot’);

- Ottima preparazione nel canto;

- Padronanza del mestiere dell’attore; presenza scenica;

- Ottima pronuncia inglese (per ‘Jesus Christ Superstar’).



Tutti i candidati si dovranno presentare con: n. 1 foto in primo piano e n. 1 foto a figura intera;

Curriculum della lunghezza massima di una pagina (indicare nome, cognome, data di nascita, domicilio, formazione ed eventuali esperienze lavorative professionali e recapito telefonico/mail).

Indicazioni di carattere generale:

La partecipazione all’audizione è gratuita.

I candidati che invieranno una mail coi propri dati, non dovranno aspettare una risposta di conferma dalla produzione.

Le audizioni verranno fatte in ordine di arrivo. Dopo la chiusura del desk di accoglienza e la distribuzione dei numeri non sarà più possibile partecipare all’audizione.

Non è possibile assistere all’audizione senza prendervi parte. Eventuali accompagnatori dovranno aspettare fuori.

Non è possibile partecipare all’audizione in altro giorno rispetto a quello indicato. Al momento non sono previste altre date.

Per partecipare all’audizione è necessario aver compiuto 18 anni al giorno dell’audizione.

Foto e curriculum consegnati non verranno restituiti e non è necessario inviarli alla mail della produzione.

Per la prova di canto i candidati possono presentarsi, per essere accompagnati al pianoforte, col proprio maestro.

Non è previsto l’uso del microfono per la prova di canto.



Per conoscere l’esito dell’audizione si verrà contattati telefonicamente al recapito segnato sulla scheda di partecipazione solo in caso di esito positivo entro un mese dalla data di partecipazione.

Per info: tel: 06/39745568

info@peeparrow.com www.peeparrow.com