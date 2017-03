Le difficoltà finanziarie imputate alle mancate promesse istituzionali.

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it



Mercoledì scorso, il direttore del Teatro Eliseo, Luca Barbareschi, ha convocato una conferenza stampa per annunciare la concreta possibilità che il teatro romano possa interrompere la propria attività, dopo soltanto un anno di gestione.

Alla base di tale eventualità viene indicata una situazione finanziaria non più sostenibile causata, come sostenuto da Barbareschi, dal venir meno di un promesso sostegno economico da parte delle Istituzioni.

Al termine dell’incontro con i giornalisti, l’ufficio stampa del teatro ha diffuso un comunicato che, ben volentieri, pubblichiamo.



Comunicato Stampa del Teatro Eliseo di Roma:



Il Teatro Eliseo chiude? No, non ancora.

Andremo avanti fino alla chiusura della stagione, ad onore dell’impegno preso con il pubblico, con gli abbonati e con le compagnie. È ovvio che senza i finanziamenti pubblici attesi e dovuti, andare avanti diventa una missione impossibile.

Grazie all’enorme sforzo fatto in questi mesi possiamo contare su diversi partner privati che sostengono il Teatro Eliseo e tutte le numerose attività che si svolgono al suo interno; ma così come noi chiediamo loro uno sforzo economico in più per aiutarci, i nostri partner attendono di sapere come si muoverà lo Stato nei nostri confronti, speranzosi che tutti facciano la loro parte.

Di certo, lanceremo la nuova stagione solo se avremo le garanzie necessarie per portarla a termine. Non fermeremo il nostro lavoro a metà strada perché non abbiamo nessuna intenzione di tradire chi ci ha sostenuto fino ad ora.

No, non abbiamo intenzione di chiudere. A meno che non saremo costretti a farlo. Fino a quel momento rimarremo aperti, lavorando incessantemente per continuare a far sì che uno dei teatri più importanti d'Italia, casa degli artisti più rilevanti della nostra storia, non sia obbligato a chiudere definitivamente il sipario.

Ringraziamo tutti per il sostegno, vi aspettiamo in teatro. L’Eliseo è aperto!



#eliseoaperto