La sua carriera tra cinema, teatro, televisione, cabaret e musica

Lino Toffolo si è spento, a 81 anni, nella sua casa di Murano. E’ stato un protagonista dello spettacolo italiano difficilmente confondibile con altri colleghi anche più famosi di lui.

La sua simpatica cadenza veneta, che non utilizzava soltanto nella sua attività artistica ma anche nella vita di tutti i giorni, lo ha sempre caratterizzato presso i pubblici di tutte le età.

Ha iniziato la sua carriera collaborando a trasmissioni televisive della RAI per poi cimentarsi, rigorosamente in veneto, con un rapporto più diretto con il pubblico, prima interpretando diversi ruoli in teatro e, successivamente, affrontando il difficile mondo del cabaret, nel più ambito e storico locale milanese del ‘Derby’. Suoi colleghi, in quel periodo, sono stati Teo Teocoli, Massimo Boldi, Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto, Enzo Jannacci e tanti altri dello stesso livello.

Ha interpretato oltre 20 film alcuni dei quali di grande successo come ‘Brancaleone alle crociate’ con Vittorio Gassman, ‘Culastrisce nobile veneziano’ con Marcello Mastroianni e ‘Yuppi du’ con Adriano Celentano, guidato da registi del calibro di Mario Monicelli, Dino Risi e Pasquale Festa Campanile.

Molte le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di grande popolarità tra le quali ricordiamo ‘Canzonissima’ del 1971, al fianco di Alighiero Noschese.

Di rilievo anche la sua attività musicale perché alcune sue canzoni riscossero un grande successo soprattutto tra il pubblico dei bambini, per i quali, partecipò anche a un’edizione dello ‘Zecchino d’oro’. Apprezzato non soltanto per la sua inconfondibile cadenza veneziana ma anche per la capacità di esprimersi non limitatamente al genere comico, Toffolo, indipendentemente dall’importanza dei ruoli che ricopriva, ha sempre saputo lasciare un segno inconfondibile di simpatia, espresso col suo caratteristico stile di recitazione un po’ spaesato ma sempre efficace.