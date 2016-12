La regia è di Andrèe Ruth Shammah

di Marco Calindri - email



Dopo l’indiscusso successo riscontrato prima al Teatro Parenti di Milano e poi nel corso della successiva tournèe, lo spettacolo ‘Gli innamorati’ di Goldoni, arriva al Teatro Vascello di Roma dal 7 al 17 aprile.

La regia dello spettacolo è di Andrée Ruth Shammah, che ha saputo mantenere un’impostazione classica del testo senza perdere di vista una prospettiva più moderna e attuale dell’allestimento. Del resto, le manifestazioni sentimentali degli innamorati di ieri non sono poi tanto diversi da quelli degli innamorati di oggi.

Per effetto del lavoro analitico che la regista ha saputo fare sul copione, lo spettatore si trova coinvolto nel vorticoso gioco amoroso dei due innamorati alle prese con i capricci dell’amore in tutte le sue sfaccettature. Litigi, dispetti, interferenze e giochi amorosi sono alla base del testo di Carlo Goldoni e arrivano al pubblico sulla spinta di un ritmo registico inconsueto dove la parola, comunque, resta l’elemento fondamentale. per arrivare al pubblico.



