L'iniziativa di Bolle per avvicinare il pubblico alla danza

09:10 - Nati nel 2008, i gala ‘Roberto Bolle and Friends’ approdano al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Questa particolare forma di spettacolo, che vede il popolare danzatore anche nei panni del Direttore Artistico, nel tempo si è confermata come un potente strumento culturale di diffusione della danza, capace di attirare ogni anno migliaia di appassionati e non.

Bolle, forte della sua intensissima esperienza internazionale, è riuscito a ricreare per ognuno di questi appuntamenti uno spettacolo magico, riunendo alcuni dei più importanti ballerini del mondo dando vita, con loro, a programmi vivaci e sorprendenti, che coinvolgono pubblici eterogenei e sempre più vasti.

A Bologna sono in programma brani immortali che accompagnano i passi di danza di un cast d’eccezione: ‘Mono Lisa di Galili’, ‘Carnevale di Venezia’ di Marius Petipa, ‘Cenerentola’ di Ratmansky e l’italiano ‘pas de deux’ di ‘Excelsior’ interpretato da Bolle con la giovanissima Nicoletta Manni, astro nascente della Scala di Milano. Tra gli altri protagonisti, Constantine Allen, Alicia Amatriain, Viktorina Kapitonova, Ekaterina Osmolkina, Xander Parish e Dinu Tamazlâcaru.

In questo ricco programma non mancheranno due assoli di Roberto Bolle che negli ultimi anni si è dedicato alla sperimentazione digitale cercando nuove sinergie tra la danza e la tecnologia.



Teatro EuropAuditorium di Bologna dal 10 al 12 febbraio.



Foto di Roberto Bolle by Giovanni Gastel



