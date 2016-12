L'attrice palermitana è anche regista

Come molti personggi dello spettacolo, abituati a presentarsi da soli al proprio pubblico, anche Teresa Mannino non sfugge al desiderio di raccontarsi.

Nello spettacolo che attualmente porta nei principali teatri italiani, dal titolo 'Sono nata il ventitre’, Teresa ricorda i momenti più significativi della propria giovinezza, alternandoli a fasi più attuali nelle quali viene evidenziata la preoccupazione per il futuro dei giovani. Come accade nella vita di ognuno di noi, anche la Mannino ha provato non soltanto momenti piacevoli da ricordare ma anche esperienze meno positive.

La sua particolare sensibilità le permette, tuttavia, di filtrare ogni episodio personale attraverso quel sano umorismo che, naturalmente, viene poi espresso al massimo, durante lo spettacolo.

'Sono una persona diretta, nel bene e nel male, e questo è il mio pregio ma anche il maggior difetto. Quando mi interpellano per sapere come la penso – dichiara l’attrice palermitana - rischio sempre di ferire e di essere ferita’. E con conclude: 'Sembra un paradosso, ma la sincerità può essere male interpretata. Anche nella mia carriera, soprattutto all'inizio, quando non mi conosceva nessuno, ho rischiato più volte di lasciare di stucco il pubblico per i miei modi diretti. Ora si divertono un sacco'.

Foto di Teresa Mannino by Mirta Lispi

