Il comico romano nel ricordo delle canzoni delle commedie musicali italiane

Come altri spettacoli andati in scena nell’attuale stagione, anche questo si richiama al passato attingendo allo straordinario serbatoio di creatività espresso da prolifici autori e sensibili musicisti che tanto hanno dato al teatro italiano. Rivolgere lo sguardo al passato, potrebbe essere interpretato come un meritato riconoscimento a mitiche figure della commedia musicale italiana come Garinei, Giovannini, Kramer, Rascel, Trovajoli e Claudio Mattone ma, in realtà, a mio parere, evidenzia il limite attuale ad esprimere formule innovative per lo spettacolo italiano.

La storia proposta da Enrico Montesano è ambientata in un deposito di costumi teatrali. E la presenza di costumi che, nel tempo, hanno caratterizzato alcuni dei più importanti spettacoli della commedia musicale italiana è, naturalmente, anche l’occasione per riproporre al pubblico alcune delle più note canzoni che hanno decretato tanti successi in Italia ma non solo.

La possibile trasformazione di questo deposito in un centro commerciale, al quale si oppone fermamente Nando, il custode, è la ragione che animerà un fitto intreccio tra i vari personaggi della commedia che, soltanto a seguito di inaspettate combinazioni, troverà la soluzione nel chiarimento dei rapporti tra i protagonisti e a raggiungere un lieto fine.

Il cast è composto da giovani attori selezionati dallo stesso Montesano. Le coreografie sono di Manolo Casalino e le musiche originali di Renato Serio, le scene di Gaetano Castelli.



Teatro Sistina di Roma dal 13 al 25 gennaio.