Il 5 maggio il debutto italiano al Sistina di Roma

Il 'Billy Elliot’ italiano è Alessandro Frola.

L’attesissima versione italiana di uno dei musical più famosi al mondo, ha trovato il suo interprete principale. Massimo Romeo Piparo, regista e produttore dello spettacolo, ha scelto un giovane quattordicenne di Parma.

Alessandro, che sarà il protagonista della prima versione del musical non in lingua inglese, ha un curriculum da piccola étoile. Occhi chiari, sguardo timido e doti straordinarie, con il suo talento ha colpito il regista Massimo Romeo Piparo, che l’ha scelto tra centinaia di candidati giunti al Sistina da tutta Italia.

A quattro anni muove i primi passi nella scuola di Danza diretta dalla madre Lucia Giuffrida e, ancora piccolissimo, si guadagna una borsa di studio e un biglietto per due destinazioni top nel mondo della danza: l’American Ballet di New York e il Royal Ballet di Londra. Un palmares da campione che l’ha portato a danzare a Parigi e Berlino, in Europa come in Messico e negli Stati Uniti.

Ma è a Roma che Alessandro raggiunge il suo traguardo più importante partecipando alle audizioni finali per il ruolo di protagonista nella versione italiana di 'Billy Elliot, il musical', prodotto dalla PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina.

Il musical, che dal 5 maggio porta in scena al Sistina la storia del giovane ballerino che fa sognare intere generazioni di talenti, si preannuncia come un vento di grande rilevanza per questa e per le prossime stagioni dello spettacolo italiano.