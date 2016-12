Ha saputo affrontare con successo ogni ruolo nel mondo dello spettacolo.

Nando Gazzolo era nato a Savona e, soltanto un mese fa, aveva compiuto 87 anni. Figlio di Lauro, anche lui attore e doppiatore di grande esperienza, Gazzolo ha debuttato in teatro nel 1948, per poi affrontare, col tempo, autori importanti, italiani e stranieri, sotto la direzione dei registi italiani più prestigiosi.



Oltre al palcoscenico, che non ha mai voluto tralasciare nel corso di tutta la carriera, si è dedicato con grande passione e successo anche ad altre diverse forme artistiche. Ha esordito nel cinema, nel 1961, per poi diventare uno dei protagonisti indiscussi del piccolo schermo, interpretando Sherlok Holmes nella fortunata serie televisiva. Nel contempo, con la sua inconfondibile voce, si rivela uno dei doppiatori più apprezzati, adattando le sue corde vocali a grandi protagonisti del cinema internazionale come David Niven, Frank Sinatra, Marlon Brando, Laurence Olivier, Clint Eastwood e tanti altri.



Con la sua particolare signorilità, ha saputo distinguersi anche interpretando alcuni dei 'Caroselli’ pubblicitari di maggiore successo. Per la radio, ha letto alcune opere di grandi poeti come Leopardi, D’Annunzio, Ungaretti, García Lorca, Neruda, Quasimodo, Montale e Ungaretti.



Dal carattere riservato ma sempre apprezzato per comportamento e disponibilità, sapendo di poter contare su indiscutibili capacità artistiche e interpretative, ha potuto affrontare con grande successo praticamente qualsiasi forma espressiva del mondo dello spettacolo compresa, tra l’altro, una partecipazione alla rassegna canora 'Un disco per l'estate'.