Gli appuntamenti per ricordare il grande regista

Il 21 febbraio di un anno fa, a Milano, moriva Luca Ronconi e domani, 24 marzo 2016, il Teatro di Roma, rende omaggio a una delle figure che, al più alto livello, ha rappresentato il teatro italiano per oltre cinquant’anni.



Nel corso di questa ricorrenza, che si svolgerà nella 'Sala Squarzina’ del Teatro Argentina, a partire dalle 17.30 con ingresso libero, sono previsti diversi appuntamenti, programmati per un pomeriggio che vuole essere l’occasione per rinnovare l’eredità di un grande uomo di teatro.

E’ prevista la proiezione della 'Conversazione tra Luca Ronconi e Jacopo Quadri’ (durata 18’), alla quale seguirà la presentazione de 'La scuola d’estate. Lo spazio di libertà di Luca Ronconi’, il quaderno che raccoglie la vasta produzione pedagogica di Ronconi, ricavata nel corso delle sue presenze nella scuola di teatro di Santacristina, in Umbria.

Testimonianze che raccontano anche l’esperienza didattica di tanti giovani allievi. Verrà poi presentato il libro di Italo Moscati 'Luca Ronconi, un grande maestro negli anni dei guru', per riflettere sull'affascinante vitalità di un uomo innamorato della conoscenza.

Infine, a chiusura dell'incontro, Marta Marchetti ricorderà le numerose edizioni teatrali di opere letterarie che il regista ha adattato e trasferito in teatro.

Un esercizio intellettuale e un ulteriore passo avanti nel costante tentativo di Ronconi di approfondire il teatro in tutte le sue espressioni.