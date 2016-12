Ferruccio Soleri protagonista da oltre cinquant'anni

'Arlecchino servitore di due padroni’ è uno spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano nel lontano 1947, con la regia di Giorgio Strehler.

Da allora, anno dopo anno, si è confermato lo spettacolo teatrale italiano più rappresentato nel mondo. Nel 1959, Strehler, per la graduale sostituzione dello storico interprete di Arlecchino, Mario Moretti, chiamò Ferruccio Soleri, oggi 85enne e ancora brillante protagonista dello spettacolo nonché record mondiale per aver interpretato, lo stesso ruolo nello stesso spettacolo, per oltre mezzo secolo.

Il classico di Carlo Goldoni, che Giorgio Strehler ha reso immortale, 'contiene’ tutti gli spettacoli realizzati dal grande regista e torna in scena al Teatro Studio Melato (anziché al Teatro Grassi come inizialmente annunciato), nella programmazione che il Piccolo Teatro presenta per l’Expo milanese.

Uno spettacolo, come scriveva Strehler, dove Arlecchino è 'sempre uguale e sempre diverso ed è libero dal tempo che passa’. Una pièce irripetibile, una vera 'storia del teatro' vivente che, da oltre 60 anni, conquista il pubblico di ogni età.

Al Teatro Studio Melato di Milano dal 6 maggio al 7 giugno.