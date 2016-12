Uno dei capolavori più rappresentati di Luigi Pirandello, 'Il giuoco delle parti’, viene presentato in un nuovo allestimento dalla Compagnia di Umberto Orsini, che già lo interpretò quindici anni fa al Teatro Eliseo di Roma.

La vicenda di Leone Gala (Umberto Orsini), Silia e Guido Venanzi, rispettivamente marito, moglie e amante, è un intrigo di passioni, ricatti, offese vere o presunte, che porta alla necessaria e cruenta eliminazione di uno dei tre personaggi fulcro della storia.

Il regista Roberto Valerio immagina il personaggio di Leone Gala come un sopravvissuto ai fatti narrati dalla commedia, nel tentativo di ripercorrerli attraverso i ricordi. Il risultato offerto al pubblico è una visione parziale e soggettiva della vicenda, nella quale si ampliano i piani del racconto, ambientato in un clima che mescola reale ed irreale, presente e passato, razionalità e follia.

Per ricordare la storica edizione della commedia interpretata all’Eliseo dalla Compagnia dei Giovani, Umberto Orsini porta in tournée questo spettacolo dedicandolo alla sua grande amica Rossella Falk.

'Oggi che sono certamente più anziano, ma anche più maturo – scrive Umberto Orsini nei suoi appunti di capocomico - mi chiedo con quale sguardo poter riprendere quella storia e trovarci qualcosa trascurata prima e, perciò, nuova e inedita.

Così, col regista Roberto Valerio che, proprio con me aveva debuttato come attore in quel 'Giuoco delle parti’ di tanti anni fa, ci siamo posti la domanda: ma questo Leone Gala che dice di aver capito il gioco, il famigerato 'gioco della vita' lo aveva poi veramente capito? Spesso è necessario partire da un tentativo di rovesciamento di quello che appare evidente, per poter arrivare a scoprire cosa c'è dall'altra parte della facciata. Ci siamo chiesti – continua Orsini - quale potrebbe essere la sorte riservata ad un uomo così sragionante, una volta che il sipario si sia chiuso davanti a lui'.

Accanto ad Orsini sono sul palcoscenico Alvia Reale e gli attori della Compagnia Umberto Orsini: Totò Onnis, Flavio Bonacci, Carlo De Ruggeri e Woody Neri. Le scene sono di Maurizio Balò, le luci di Carlo Pediani, i costumi di Gianluca Sbicca ed il suono di Alessandro Saviozzo.

Al Teatro Duse di Bologna dal 27 al 29 marzo.