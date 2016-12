Di nuovo a Milano dopo il successo della primavera scorsa

Dopo il rilevante successo di critica e pubblico ottenuto nella scorsa primavera, torna 'Gli innamorati' al Teatro Franco Parenti di Milano.

Uno spettacolo, per la regia di Ruth Schammah, che mette in luce il fascino leggero delle piccole cose della vita e dove cinismo e romanticismo si mischiano e si intrecciano. Un testo straordinariamente contemporaneo dove il pubblico, ancora oggi, si riconosce nelle dinamiche che Goldoni ha saputo orchestrare con acume e infinita umanità.

La storia è quella di due giovani, Eugenia e Fulgenzio, che per essere troppo innamorati l'uno dell'altro, finiscono per tormentarsi benché niente si opponga realmente al loro amore. Dalla diatriba tra i due si scatena una tensione vibrante che attraversa tutti i personaggi protagonisti della storia e fa si che agli occhi del pubblico risultino cosi umani da essere vicini alla nostra sensibilità. Tanto che si può parlare di una commedia moderna, dove l'amore si manifesta attraverso gelosie, musi lunghi per ogni minima ombra, puerili ripicche, arrabbiature, scene di disperazione, clamorose rotture, seguiti da pentimenti, suppliche e solenni giuramenti che intrappolano il pubblico in un intreccio dove si ride e dove ci si dispera.

Si resta presi da attimi di vera malinconia non solo per l'interpretazione dei personaggi sul palcoscenico ma anche per l'inevitabile proiezione che ognuno di noi può fare all'interno delle proprie dinamiche amorose.

Marina Rocco, con la sua disarmante vitalità, spicca in un'affiatata compagnia di attori, tutti all'altezza del loro impegno.

Al Teatro Franco Parenti di Milano - dal 26 novembre al 7 dicembre