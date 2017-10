Da Gabriele Lavia a Massimo Dapporto, da Alessandro Preziosi a Monica Guerritore, da Giulia Lazzarini a Stefano Accorsi e, naturalmente, molti altri protagonisti di primo piano.

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it



Come ogni anno, la prossima stagione teatrale proporrà sia spettacoli di nuova produzione che altri, già sui palcoscenici quest’anno, che proseguiranno le loro rappresentazioni sul resto del territorio nazionale.

Per consentire agli appassionati di avere un panorama più allargato delle proposte del sistema teatrale italiano, offriamo la possibilità di accedere ai siti di alcuni dei teatri di maggiore rilievo nazionale.

Si tratta di teatri che svolgono, a pieno titolo, la propria attività culturale e di intrattenimento, nelle rispettive città di appartenenza, attraverso un meritevole impegno diretto nella produzione di uno o più spettacoli a stagione. In realtà, ogni teatro dovrebbe impegnarsi, nei limiti delle proprie risorse, nella realizzazione di spettacoli autoprodotti.

Come si conferma dall’osservazione dei singoli cartelloni, da qualche anno i teatri più importanti propongono spettacoli molto variegati che non comprendono più solamente la prosa, intesa come commedie o drammi, che resta comunque il genere più frequentato e apprezzato dal pubblico.

Per effetto di normative ministeriali, che intendono sviluppare anche altre forme di spettacolo dal vivo, infatti, nel calendario stagionale possiamo trovare rassegne di danza, teatro per ragazzi, concerti, operette, cabaret e altro.



Dei teatri che di seguito elenchiamo, indichiamo anche il link per poter consultare, nel dettaglio, le singole offerte artistiche: