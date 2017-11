di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





Bookcity è un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano, alla quale partecipano fondazioni e associazioni culturali, editoriali e scolastiche come Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, alle quali si sono affiancate l’AIE (Associazione Italiana Editori) e l’ALI (Associazione Librai Italiani).



Anche quest’anno, dal 16 al 19 novembre, si svolgeranno a Milano molteplici eventi mirati a promuovere e dibattere argomenti che riguardano l’editoria, il teatro, la lettura, la scuola nei vari ordini e molto altro.



Tra i vari appuntamenti organizzati per Bookcity, citiamo quello sul teatro previsto sabato 18 novembre, alle 14,30, al Teatro Franco Parenti.



‘Pro(getto)scena’ propone un incontro sul tema: ‘Teatro Donna: un’occasione d’incontro con storie contemporanee al femminile, al di fuori del comune’.

L’obiettivo della tavola rotonda è quello di porre l’attenzione sulla drammaturgia contemporanea femminile non tanto come scrittura di genere ma come capacità di esprimere un punto di equilibrio nella visione di tematiche universali.

Al dibattito, coordinato da Maria Gabriella Giovannelli, parteciperanno Maria Rita Parsi, nota psicologa e scrittrice, Chiara Rossi, drammaturga e Maria Gabriella Olivi, drammaturga.