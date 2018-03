di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





Quando stamattina, alle sette, ho letto sugli schermi televisivi la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, la prima sensazione è stata quella, come penso per molti, di perdere un amico di famiglia.

Contatti telefonici e personali avuti con lui in passato, infatti, mi avevano confermato, via via, una disponibilità, un’educazione e un’umanità raramente riscontrabile in un ambiente dove spesso si respira ambizione, superficialità e mancanza di scrupoli, come quello del mondo dello spettacolo.

Le sue prime esperienze televisive, a 22 anni, con la presentazione di programmi per i ragazzi in Rai, per poi arrivare alla conduzione dei più importanti spettacoli serali, fino a quelli del sabato sera Rai e a tante edizioni di ‘Miss Italia’.

Tra le sue scelte artistiche, non sono mancate anche quelle della ‘fiction’ e del teatro, dove è stato protagonista di alcuni spettacoli musicali.

Ci ha lasciati a 60 anni ed è sicuramente un rimpianto per tanti amici e comuni spettatori ma io desidero rivolgere un pensiero particolare a sua moglie e a sua figlia, che non ho mai conosciuto ma che oggi devono trovare tutto il coraggio necessario per continuare la loro vita.

Per chi se ne è andato speriamo che possa presto trovare la pace meritata ma chi ha davvero bisogno di trovare tanta forza per andare avanti, sono coloro che restano con il proprio dolore e le proprie fragilità.