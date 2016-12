Una commedia tragi-comica alla Sala Umberto di Roma

10:10 - SALA UMBERTO - Roma - dal 22 aprile al 4 maggio 2014

Viola Produzioni Srl

ENRICO GUARNERI in



‘L'ARIA DEL CONTINENTE’

commedia tragi-comica in due tempi di Nino Martoglio



scene SALVO MANCIAGLI

costumi LINA RAGONESE & RICCARDO CAPPELLO

musiche ALDO GIORDANO

regia ANTONELLO CAPODICI



L’azione si svolge nei primi anni ’30. Cola Duscio è un ricco possidente siciliano, notabile dell’immaginario paese siciliano di Montelupo, amena località nei pressi di Catania. Un giorno, a causa di una necessaria, quanto banale, operazione d’appendicite, egli si reca a Roma, dove conosce la “sciantosa” Milla Milord, stella del “Trianon” : se ne invaghisce e la conduce con sé in Sicilia.

Qui iniziano le comiche e paradossali vicende dei due, fra equivoci e scandali, che turbano la sonnacchiosa atmosfera del paesello natìo, rendendo le varie situazioni comiche e persino farsesche. Risulta particolarmente sapido e divertente – perciò - l’accostamento fra l’esuberante ed “emancipata” Milla e l’arretratissima parentela di Cola, nonché l’irruzione della stessa nel Circolo Cittadino.

La vicenda trova svolta con la scoperta ( da parte del nostro Protagonista ) delle tresche amorose dell’irredimibile soubrette “continentale”, al culmine delle quali arriverà – a sorpresa – la notizia che ella è – invece – “sicilianissima di nascita”.



