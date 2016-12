Omaggio a Béjart a Milano

09:45 - Al Teatro Manzoni di Milano, appuntamento imperdibile con una delle principali compagnie di danza europee: il Victor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid, la compagnia fondata dal genio coreografico di Victor Ullate che, con la sua danza energica, ha rivisitato la tradizione spagnola, mescolando classico e moderno sapendo conquistare ed entusiasmare il pubblico. Creato nel 1988, il Victor Ullate Ballet è oggi una delle compagnie di danza più interessanti a livello internazionale. Il progetto di Ullate, per molti anni discepolo di Béjart, è di fare da ponte tra il pubblico tradizionale della danza spagnola e quello del balletto contemporaneo, unendo gusti ed esigenze diversi.

La Compagnia ha consolidato il proprio prestigio sia in ambito nazionale che internazionale grazie all’impegno continuativo della Compagnia nel perfezionamento e potenziamento della tecnica classica, necessaria per rendere uniforme il livello dei suoi diversi danzatori e al contempo per permettere una diversificazione di stili e generi, dal repertorio classico fino al caratteristico stile neoclassico, stile proprio della Compagnia.

Questi fattori, oltre all’esclusività del repertorio, sono quelli che hanno definito e caratterizzato la personalità della Compagnia e che ne hanno decretato il successo. Il programma, replicato dal 9 al 13 aprile, prevede quattro le coreografie: “Jaleos” uno dei classici lavori di Victor Ullate che è ancora in grado di stupire dopo diciassette anni dal suo debutto, “Y” affascinante pax de deux maschile su musiche di Mahler, “Après Toi (Omaggio a Béjart)”, appassionato omaggio al caro amico e maestro Maurice Béjart e la nuova creazione“Bolero”, personalissima rilettura del capolavoro di Ravel.