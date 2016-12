Neve d'aprile al Piccolo Teatro di Milano

11:50 - Piccolo Teatro Strehler

Milano, dal 23 aprile al 4 maggio 2014



‘SLAVA’S SNOWSHOW’



Creato e messo in scena da SLAVA con Artem Zhimo, Onofrio Colucci, Vanya Polunin, Yury Musatov, Aelita West, Alexandre Frish, Guido Nardin

Tournée italiana organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con SLAVA e Gwenael Allan

Spettacolo adatto a bambini di età superiore agli 8 anni



Ad aprile a Milano torna la neve! Non quella atmosferica (almeno speriamo) ma quella piena di poesia, divertimento, gioia, buonumore e un pizzico di malinconia di 'SLAVA’S SNOWSHOW'. Applaudito in più di 80 città nel mondo, visto in 10 anni da oltre quattro milioni di spettatori, 'SLAVA’S SNOWSHOW' è emozione, magia, festa incantata che avvolge in tenerissime spire grandi e piccini, da 8 a 100 anni, alternando gag e momenti comici ad attimi di struggente malinconia e dolcezza.

È una performance in continuo divenire, in cui sogno e realtà coinvolgono costantemente lo spettatore. E allora, che il pubblico segua ancora una volta il Clown giallo e i suoi compagni in un’avventura che non finisce mai… come i palloncini, come la neve.

(foto: Veronique Vial)



Orari: martedì e sabato ore 19.30; mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.30; domenica ore 16 Sabato 26 aprile e sabato 3 maggio ore 15 e 19.30; domenica 27 aprile e domenica 4 maggio ore 16 e ore 20.30

Platea: Intero € 40,00 Ridotto card Gio/Anz € 23,00 Balconata: Intero € 32,00 Ridotto card Gio/Anz € 20,00

L’acquisto dei biglietti a prezzo ridotto riservati ai bambini fino ai 12 anni, ai giovani under 25 e agli anziani over 65 si può effettuare esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Strehler (largo Greppi, M2 Lanza) oppure tramite biglietteria telefonica al n. 848.800.304.

On line si possono acquistare soltanto i biglietti a prezzo intero oppure accedere alle eventuali promozioni in corso.

SPETTACOLO IN ABBONAMENTO

Vai alla pagina degli abbonamenti Informazioni e prenotazioni

Servizio telefonico 848.800.304 (max 1 scatto urbano da telefono fisso)

Per chi chiama dall'estero tel. +39 02.42.41.18.89 da lunedì a sabato 9.45-18.45; domenica 10-17. festività (solo nei giorni di spettacolo) 10-17

Teatro Strehler da lunedì sabato 9.45-18.45 continuato domenica 13-18.30 festività chiusa

Nelle serate di spettacolo la prevendita dei biglietti è sospesa a partire da un'ora prima della rappresentazione

Gruppi e pubblico organizzato

Per informazioni su biglietti e abbonamenti per i gruppi organizzati, pomeridiane per le scuole, spettacoli educational, rivolgersi al Servizio Promozione Pubblico e Proposte Culturali. tel. 02 72.333.216