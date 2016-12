Luca Ronconi dirige 'Pornografia' al Teatro Carignano di Torino

10:30 - TEATRO CARIGNANO

Torino, dal 22 aprile al 4 maggio 2014



‘PORNOGRAFIA’



di Witold Gombrowicz

traduzione Vera Verdiani

regia Luca Ronconi

con Riccardo Bini e Paolo Pierobon e con (in ordine alfabetico Ivan Alovisio, Loris Fabiani, Davide Fumagalli, Lucia Marinsalta, Michele Nani, Franca Penone, Valentina Picello, Francesco Rossini scene Marco Rossi luci Pamela Cantatore

Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Centro Teatrale Santacristina, in collaborazione con Spoleto 56 - Festival dei 2Mondi anteprima a Spoleto56 - Festival dei 2Mondi

(foto: Luigi Laselva)



La pornografia del polacco Witold Gombrowicz è puro voyeurismo, una perversione dello sguardo e del modo di guardare l’altro da sé. O meglio, di come si vorrebbe che fosse l’altro da sé, per piegarlo alle proprie voglie, per corromperne lo spirito. Con questo lavoro Ronconi affronta ancora una volta la realizzazione scenica di un’opera non teatrale mantenendo la fedeltà alla parola, al testo dell’autore, ma operando una lettura analitica del romanzo.

Pubblicato nel 1962, il testo esplora con ironia e lucidità i misteri del desiderio e del sentimento: «Scelgo ancora una volta un romanzo e non un testo nato per il palcoscenico – dichiara il regista – perché le opere di narrativa, quando cambiano destinazione e approdano in teatro, hanno una resa diversa e forse altrettanto interessante rispetto alle commedie. Pornografia, ad esempio, è scritto in prima persona.

Quest’io narrante, che ha lo stesso nome dell’autore del romanzo, ci porterebbe a credere che si tratti di una storia autobiografica, eppure sappiamo che non è così. Diciamo che non capita quasi mai, in un testo teatrale, di avere una sovrapposizione di piani così ricca, ossia che simultaneamente tutto si svolga in tre temporalità diverse. Ed è divertente lavorarci».

Paolo Pierobon e Riccardo Bini sono i due maturi protagonisti, affascinati dall’incontro con un ragazzo e una ragazza e stupiti dalla reciproca indifferenza dei due, mentre loro immaginano le infinite potenzialità erotiche della coppia. I due anziani voyeur si ostinano per spingerli fra le braccia l’uno dell’altra, fino ad organizzare un assassinio in comune con la coppietta. Dunque il nucleo di questa feroce parodia, sul cui sfondo scorre la brutalità dell’invasione tedesca della Polonia, non è la cronaca di uno scontro generazionale, ma l’aggressione alla giovinezza, l’atroce desiderio di trasformarla o distruggerla.



INFO BIGLIETTERIA: Per informazioni telefono 011/5169555

Biglietti: Settore A - intero € 34,00 - Settore B - intero € 28,00

Recite: martedì 22 e giovedì 24 aprile, ore 19.30; mercoledì 23 aprile, ore 20.45; venerdì 25 aprile, riposo.

Sabato 26 aprile ore 20.45; domenica 27 aprile, ore 15.30; lunedì 28 aprile, riposo. Martedì 29 aprile, ore 19.30; mercoledì 30 aprile, ore 20.45; giovedì 1 maggio, riposo. Venerdì 2 e sabato 3 maggio, ore 20.45; domenica 4 maggio, ore 15.30.

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino

Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino – dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

La Biglietteria resterà chiusa da venerdì 25 a lunedì 28 aprile e giovedì 1 maggio 2014.

Tel. 011 5169555 – Numero Verde 800.235.333