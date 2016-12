La vera storia di Karol Wojtyla, in musical

16:40 - TEATRO BRANCACCIO

Roma, Via Merulana 244 - Tel 06 80687231

dal 15 Aprile al 4 maggio 2014



Cicuta Produzione, presenta



'Karol Wojtyla, la vera storia' - The opera musical



Regia di DUCCIO FORZANO

Musiche originali di Noa

Gil Dor e Solis String Quartet

con: Alessandro Bendinelli (Karol bambino); Lisa Angelillo (la madre Emilia); Simone Pieroni (il padre Karol); Roberto Rossetti (il fratello Edmund). Virgilio Brancaccio (Karol uomo fino a Papa); Matteo Macchioni (don Stanislaw Dziwisz suo segretario x 40 anni); Jacopo Bruno (Jurek); Barbara Arnera (Tesia; Halina e Elisa) corpo di ballo composto da 14 ballerini



“Ci sono storie che meritano di essere raccontate perché narrano di uomini che cambiano per sempre la nostra vita, illuminano la nostra esistenza e danno un senso nuovo a tutto ciò che siamo”. E questa che vi presentiamo è proprio una di quelle storie. L’Opera Musical dal titolo "KAROL WOJTYLA La Vera Storia” è un viaggio intenso e commovente che ripercorre la straordinaria ed imperdibile vita di un Uomo, ancora molto distante da quel destino unico che lo avrebbe portato a conquistare un posto nella storia e a meritare un trono nell’alto dei Cieli. Gli episodi personali della vita di Karol Wojtyla si intrecciano con le pagine drammatiche ed indelebili della storia dell’umanità. La colonna sonora originale dell’Opera Musical è stata affidata all’artista internazionale Noa che ha lavorato a questa entusiasmante esperienza, assieme al suo direttore musicale e chitarrista Gil Dor e ai Solis String Quartet.

La storia di Karol Wojtyla è narrata in centoventi minuti divisi in due atti in cui la visione registica di Duccio Forzano, considerato l’eclettico e creativo regista della televisione italiana, ha reso l’intera Opera come un amalgama, unica e singolare, tra la musica, il testo e l’azione scenica. La narrazione comincia da quell’evento drammatico che avrebbe voluto cambiare la storia dell’Uomo destinato a cambiare la storia degli uomini: 13 maggio 1981 Piazza San Pietro. Sospeso tra la vita e la morte i ricordi del Santo Padre riaffiorano. E lo cullano in quel sottile istmo di tempo, riportandolo sempre più indietro nella memoria sino alla sua infanzia, alla natia Wadowice perché, come ha scritto Lui stesso: “da qui è cominciato tutto: è cominciata la vita, è cominciata la scuola, gli studi, è cominciato il teatro...e il sacerdozio.”

Con un susseguirsi di suggestivi ed emozionanti flashback, riviviamo l’intensa storia umana e spirituale di Karol Wojtyla. Gli episodi più significativi del suo passato prendono vita sulla scena: il piccolo Lolek rivede l’adorata madre “Emilia”, l’eroico fratello “Edmund”, il devoto padre “Karol”. Ma questo è solo l’inizio della lunga storia…



Prezzi da € 22,00 a 36,00