In scena il cast originale del film

14:21 - La stagione del Teatro Sistina di Roma riparte alla grande con lo spettacolo evento “Jesus Christ Superstar”. Una rappresentazione, unica nel suo genere, che vedrà in scena, a 40 anni dallo storico film di Norman Jewison, il cast originale del grande successo cinematografico del 1973.

Massimo Romeo Piparo, che ha curato la regia del musical, è riuscito a riportare in scena il cast formato da TED NEELEY (GESU'), YVONNE ELLIMAN (MADDALENA) e BARRY DENNEN (PILATO). Lo spettacolo, rigorosamente in lingua originale, racconta gli ultimi sette giorni della vita di Gesù. Un successo senza tempo confermato nella scorsa stagione quando ‘Jesus Christ Superstar’ è stato decretato evento teatrale dell’anno con 50 mila spettatori in due mesi con interminabili standing ovation e applausi a scena aperta ad ogni replica.

Prodotto dalla Peep Arrow Entertainment, lo spettacolo si avvale anche dell’Orchestra dal vivo di 12 elementi diretta dal Maestro Emanuele Friello e dell’ensamble di 24 tra acrobati, trampolieri, mangiafuoco e ballerini coreografati da Roberto Croce, con le scenografie di Giancarlo Muselli e i costumi di Cecilia Betona.

“Leggendo i Vangeli – si legge nelle note di Regia di Piparo - sembra quasi scontato che il sottofondo musicale debba essere Rock. Che l'ambientazione più adatta sia un deserto con alcuni elementi architettonici statici e animati dalla sola potenza della musica. Che l'epoca più giusta per la loro rappresentazione siano gli anni '70. Eppure prima di 'Jesus Christ Superstar' non era così. Ecco perché l'Opera di Webber e Rice è entrata nel Mito. E quel Mito non va assolutamente dissacrato, re-interpretato, elaborato: va rispettato, omaggiato, celebrato”.



Al Teatro Sistina di Roma fino al 28 settembre.