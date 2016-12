Gabriele Lavia per tre stagioni a Firenze

17:30 - Per il prossimo triennio, 2014-2017, Gabriele Lavia sarà il nuovo consulente artistico del Teatro della Pergola di Firenze. E’ questa una delle più importanti novità del teatro fiorentino per la prossima stagione di prosa che, tra le altre, presenterà 26 spettacoli dei quali due, prodotti direttamente. Si tratta di messe in scena che vedranno l’impegno di Lavia in veste di regista e attore, che apriranno e chiuderanno la stagione: ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e ‘Vita di Galileo’.

Autori classici e moderni, attori di grandi capacità espressive e registi di provata esperienza e creatività, sono la garanzia di una stagione teatrale 2014-2015, di assoluta qualità.

A partire dal 24 ottobre, il cartellone del Teatro della Pergola propone i seguenti spettacoli:

- Gabriele Lavia, ‘SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE’ di Luigi Pirandello

- (fuori abbonamento) Pierfrancesco Favino, ‘SERVO PER DUE’ tratto da 'Il servitore di due padroni' di Carlo Goldoni

- Umberto Orsini, ‘LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE’ da 'I fratelli Karamazov' di Fedor Dostoevskij

- (fuori abbonamento) Handspring Puppet Company, ‘UBU AND THE TRUTH COMMISSION’ ideato e diretto da William Kentridge

- Stefano Accorsi, ‘DECAMERONE’ vizi, virtù, passioni liberamente tratto dal Decameron di Giovanni Boccaccio

- Federico Marignetti, Arianna Battilana Flavio Gismondi, ‘SPRING AWAKENING’ tratto da Risveglio di Primavera di Frank Wedekind

- Silvio Orlando, ‘IL MERCANTE DI VENEZIA’ di William Shakespeare

- Giuseppe Battiston, ‘FALSTAFF’ da William Shakespeare

- Sebastiano Lo Monaco Mariangela D'Abbraccio Turi Moricca, ‘DOPO IL SILENZIO’ tratto da Liberi tutti di Pietro Grasso

- (prima nazionale) ‘LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA’ di Tennessee Williams

- Giuliana Lojodice, ‘LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN’ di George Bernard Shaw

- ‘IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA’ di Tennessee Williams regia Elio De Capitani

- Luca Barbareschi, ‘CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO’ di Luca Barbareschi

- Claudio Bisio, ‘FATHER AND SON’ ispirato a Gli sdraiati e Breviario comico di Michele Serra

- Alessandro Haber Alessio Boni Francesco Bonomo, ‘IL VISITATORE’ di Eric-Emmanuel Schmitt

- (fuori abbonamento) Toni Servillo Peppe Servillo, ‘LA PAROLA CANTA’ con i Solis String Quartet

- Anna Maria Guarnieri, ‘SINFONIA D’AUTUNNO’ di Ingmar Bergman regia Gabriele Lavia

- Franco Branciaroli, ‘ENRICO IV’ di Luigi Pirandello

- Fabrizio Gifuni, ‘L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA’ un’idea di Fabrizio Gifuni da Carlo Emilio Gadda e William Shakespeare

- Eros Pagni Tullio Solenghi, ‘IL TARTUFO’ di Molière

- Filippo Timi, ‘FAVOLA’ C’era una volta una bambina. E dico c’era perché ora non c’è più.

- (prima nazionale) Gabriele Lavia, ‘VITA DI GALILEO’ di Bertolt Brecht



ABBONAMENTI E PREZZI 2014/2015

PERGOLA COMPLETO Abbonamento a 19 spettacoli a posto fisso Platea € 320.00 ● Posto palco € 250.00 ● Posto palco di III € 220.00 ● Galleria € 180.00

PERGOLA PER 10 2 pacchetti abbonamento di 10 spettacoli ciascuno Platea € 230.00 ● Posto palco € 177.00 ● Galleria € 134.00

PERGOLA PER 7 3 pacchetti abbonamento di 7 spettacoli ciascuno Platea € 169.00 ● Posto palco € 135.00 ● Galleria € 98.00

PROMOZIONI ABBONAMENTI …PASSA AL COMPLETO… Per la stagione 2014/2015 gli abbonati che passeranno alla formula Completo da un altro pacchetto o da uno Sceglipergola potranno usufruire di una riduzione sul prezzo dell’abbonamento Platea € 290.00 ● Posto palco € 226.00 ● Posto palco di III € 200.00 ● Galleria € 163.00

…PORTA UN AMICO… Chi porta un “amico” potrà usufruire di una riduzione sul prezzo dell’abbonamento (per le formule a POSTO FISSO), valida anche per il nuovo abbonato. Completo: Platea € 290.00 ● Posto palco € 226.00 ● Posto palco di III € 200.00 ● Galleria € 163.00 Pergola per 10: Platea € 209.00 ● Posto palco € 160.00 ● Galleria € 122.00 Pergola per 7: Platea € 153.00 ● Posto palco € 123.00 ● Galleria € 89.00

…PASSA ALL’ABBONAMENTO… I nati nel 1987, già possessori di Pergola26, che vorranno sottoscrivere un nuovo abbonamento nelle altre formule, avranno diritto a una riduzione. Completo: Platea € 290.00 ● Posto palco € 226.00 ● Posto palco di III € 200.00 ● Galleria € 163.00 Pergola per 10: Platea € 209.00 ● Posto palco € 160.00 ● Galleria € 122.00 Pergola per 7: Platea € 153.00 ● Posto palco € 123.00 ● Galleria € 89.00 Sceglipergola x 10: Platea € 213.00 ● Posto palco € 172.00 ● Galleria € 130.00 Sceglipergola x 5: Platea € 123.00 ● Posto palco € 96.00 ● Galleria € 69.00

ABBONAMENTI A SCELTA

SCEGLIPERGOLA x 10 – in vendita dal 22 settembre 10 spettacoli a scelta: Platea € 236.00 ● Posto palco € 193.00 ● Galleria € 145.00

SCEGLIPERGOLA x 5 – in vendita dal 29 settembre 5 spettacoli a scelta: Platea € 135.00 ● Posto palco € 106.00 ● Galleria € 76.00 PERGOLA26 – in vendita dal 6 ottobre Carta a consumo riservata ai giovani nati dopo il 1°gennaio 1988. 6 spett. € 60.00 – 4 spett. € 40.00

AGGIUNGI GOLDONI Gli abbonati del Teatro della Pergola con soli € 30 in più potranno assistere agli spettacoli in cartellone al Teatro Goldoni (Cronaca di un amore rubato; Amerika; Gli innamorati; Sette minuti).