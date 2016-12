Comincia la nuova stagione teatrale del Teatro Manzoni di Milano

12:10 - Si apre il prossimo 2 ottobre, la nuova stagione del Teatro Manzoni di Milano. Nel salotto teatrale dei milanesi, come annunciato nel cartellone, si avvicenderanno alcuni tra i nomi più prestigiosi dello spettacolo italiano. Solo per citarne qualcuno, ricordiamo Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli e Luca Barbareschi. Come già avvenuto nella scorsa stagione, anche quest'anno il Teatro Manzoni proporrà altre forme di spettacolo oltre la prosa, come il cabaret, la danza e i concerti.



TEATRO MANZONI di MILANO - Stagione di Prosa 2014-15



Dal 2 al 19 ottobre 2014

EDOARDO SYLOS LABINI in

'NERONE' - duemila anni di calunnie - da Massimo Fini da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco uno spettacolo di EDOARDO SYLOS LABINI



Dal 23 ottobre al 9 novembre 2014

ANNA GALIENA, MARINA MASSIRONI, AMANDA SANDRELLI, SERGIO MUNIZ in

'TRES' una commedia di Juan Carlos RubÍo regia CHIARA NOSCHESE



Dal 13 al 30 novembre 2014

GIUSEPPE FIORELLO in

'PENSO CHE UN SOGNO COSÌ…' di Giuseppe Fiorello e Vittorio Moroni regia GIAMPIERO SOLARI



Dal 9 al 31 dicembre 2014

PIERFRANCESCO FAVINO in

'SERVO PER DUE' “One Man, Two Guvnors” di Richard Bean tratto da “Il servitore di due padroni” di Carlo Goldoni tradotto e adattato da P. FAVINO, P. SASSANELLI, M. NISSEN, S. SOLDER con gli attori del Gruppo DANNY ROSE musiche eseguite dal vivo dall’orchestra Musica da Ripostiglio regia PIERFRANCESCO FAVINO e PAOLO SASSANELLI



Dal 22 gennaio all’ 8 febbraio 2015

GIANFRANCO JANNUZZO e DEBORA CAPRIOGLIO in

'LEI E’ RICCA, LA SPOSO… E L’AMMAZZO!' di Mario Scaletta regia PATRICK ROSSI GASTALDI



Dal 19 febbraio all’ 8 marzo 2015

LUCA BARBARESCHI in

'CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO' con MARCO ZURZOLO 5TET regia CHIARA NOSCHESE



Dal 12 al 29 marzo 2015 SABRINA FERILLI e MAURIZIO MICHELI in

'SIGNORI... LE PATÉ DE LA MAISON!' (LE PRENOM) di MATTHIEU DELAPORTE - ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE adattamento di CARLO BUCCIROSSO e SABRINA FERILLI con PINO QUARTULLO regia MAURIZIO MICHELI



Dal 9 al 26 aprile 2015

ANTONIO CATANIA e GIANLUCA RAMAZZOTTI in

'IL PRESTITO' una commedia di JORDI GALCERAN versione italiana PINO TIERNO regia GIAMPIERO SOLARI



per maggiori informazioni: www.teatromanzoni.it