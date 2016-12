Come finanziare la cultura

16:20 -

Il Teatro Parenti di Milano, ha ospitato, lunedì, un’intera giornata dedicata a un tema che, a prima lettura, sembrerebbe interessare esclusivamente gli addetti ai lavori: ‘Finanziare la cultura. Le risorse pubbliche necessarie e quelle possibili dei privati’.



In realtà, le proposte e le provocazioni raccolte nei vari interventi, veramente molto qualificati, hanno riguardato, di fatto, la vita quotidiana di ogni cittadino. Si è parlato, infatti, di mostre d’arte, musei, biblioteche, architettura, teatro, cinema, televisione e poi di mecenatismo, di sponsorizzazioni, del rapporto tra pubblico e privato, di archivi storici, di turismo e altro ancora. Tra gli argomenti affrontati non sono mancati quelli più spinosi come i finanziamenti non utilizzati che, per l’anno 2013, sembra ammontino a oltre 600 milioni di Euro.



Sono intervenuti, tra gli altri, Francesco Micheli, Maria Giulia Crespi, Fedele Confalonieri, Vittorio Sgarbi, Andrèe Ruth Shammah (padrona di casa), Sergio Escobar, Francesco Rutelli (Presidente dell’Associazione Priorità Cultura), Andrea Carandini (Presidente del FAI) e, particolarmente apprezzato, Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali.



Al termine dell'incontro è stato redatto il ‘Documento di Milano per il finanziamento della Cultura in Italia’, che verrà fatto pervenire al Governo e alle Istituzioni.