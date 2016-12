Billy Elliot, il musical

10:30 - Il film uscì nelle sale di tutto il mondo nell’ottobre del 2000 e colpì il pubblico per la crudezza del tema, per la particolare sensibilità realizzativa e per l’efficacia dell’intero cast, con particolare attenzione per la bravura giovane protagonista.

Una storia originale che descrive la complessa fase di crescita di un adolescente il quale, vivendo in un difficile contesto sociale ed economico riesce, con la forza della passione, a realizzare le sue legittime ambizioni artistiche. Nominato a 3 Oscar e 13 Bafta, questa emozionante storia ha sbaragliato i botteghini dei cinema di tutto il mondo.

Questa versione teatrale, sempre rinnovata per mantenere adeguata l’età del protagonista, rappresenta l’adattamento di uno dei film britannici più amati degli ultimi decenni. Il film scritto da Lee Hall, diretto da Stephen Daldry e coreografato da Peter Darling, è stato adattato per il teatro dallo stesso team cinematografico. La colonna sonora è stata composta da Elton John, leggenda della musica fra i cantautori britannici più apprezzati degli ultimi 30 anni. Lo spettacolo ha la durata di 3 ore.