Assegnazione delle 'Maschere del Teatro Italiano'

11:35 - Come ormai tradizione, questa sera, al Teatro San Carlo di Napoli, verranno assegnate le ‘Le maschere del Teatro Italiano’.

I vincitori saranno scelti all’interno di tre ‘nomination’ per ogni categoria, che una giuria di esperti e critici, in una prima fase, ha individuato nel corso di una votazione pubblica svolta il 30 giugno scorso al Teatro Eliseo di Roma.

Successivamente, un’Assemblea di Votanti composta da oltre 500 professionisti teatrali, ha votano per lettera a scrutinio segreto, il nome dei vincitori che verranno dichiarati ufficialmente questa sera.



Le categorie da premiare sono:



1) Miglior spettacolo di prosa

2) Miglior regista

3) Miglior attore protagonista

4) Miglior attrice protagonista

5) Miglior attore non protagonista

6) Miglior attrice non protagonista

7) Miglior attore/attrice emergente

8) Miglior interprete di monologo

9) Miglior scenografo

10) Miglior costumista

11) Miglior autore di musiche

12) Miglior autore di novità italiana



Il premio ‘Le maschere del teatro italiano’ è istituito dalla Fondazione Campania dei Festival, in collaborazione con l’AGIS.