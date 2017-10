Alla Versiliana: 'Mentre rubavo la vita...!'

11:50 - Nella suggestiva atmosfera del Teatro della Versiliana, inserito nella profumata pineta di Pietrasanta, domenica 10 agosto, alle 21,30, andrà in scena ‘Mentre rubavo la vita…!’.

E’ uno spettacolo nato da un’idea di Rossella Martini, scritto da Monica Guerritore, musicato da Giovanni Nuti e interpretato dagli stessi Guerritore e Nuti, con la regia di Mimma Nocelli. Accompagnati dal vivo da una band di sei musicisti, i due artisti cantano e interpretano i testi della ‘poetessa dei Navigli’, come veniva definita Alda Merini per la sua familiarità con il popolare quartiere milanese.

Monica Guerritore, che ogni sera affronta con grande impegno e passione lo spettacolo, afferma che nessuna donna può restare indifferente davanti alla forza, all’energia vitale e alla sensualità delle parole scritte dalla Merini. Giovanni Nuti, che con Alda Merini ebbe una collaborazione artistica di oltre quindici anni sostiene, dal canto suo, che soltanto un’artista tanto sensibile e versatile come Monica Guerritore, poteva essere capace di trasmettere al pubblico le sfumature più profonde di una personalità tanto complessa come quella della Merini.