Al San Carlo di Napoli premiati Favino, Pozzi e Preziosi

07:40 - Ieri sera, nella sempre suggestiva cornice del Teatro San Carlo di Napoli, Teatro d’Opera più antico d’Europa, sono state assegnate ‘Le Maschere del Teatro Italiano’ della 10a edizione. Ancora una volta è stato Tullio Solenghi il padrone di casa della manifestazione.

Al di là dei ‘nominati’, numerosa è stata la presenza di ospiti e addetti ai lavori di un settore, il teatro italiano, in costante difficoltà economica ma che, tuttavia, nell’annuale appuntamento napoletano, è capace di mettere in vetrina quelli che vengono votati come i ‘pezzi’ più qualificanti della stagione appena trascorsa.

Vediamo, in successione, i vincitori delle varie categorie:



Miglior spettacolo di prosa: 'Le sorelle Macaluso'

Miglior regista: Luca De Fusco

Miglior attore protagonista: Pierfrancesco Favino

Miglior attrice protagonista: Elisabetta Pozzi

Miglior attore non protagonista: Tonino Taiuti

Miglior attrice non protagonista: Ariella Reggio

Miglior attore/attrice emergente: Lino Musella

Miglior interprete di monologo: Alessandro Preziosi

Miglior scenografo: Maurizio Balò

Miglior costumista: Zaira de Vincentiis

Miglior autore di musiche: Simone Cristitti

Miglior autore di novità italiana: Gianni Clementi



Il premio indicato del Presidente della giuria, Gianni Letta, l’anno scorso assegnato a Eros Pagni, quest’anno è stato consegnato a Giuliana Lojodice per la continuativa e altamente qualificata dedidizione al teatro.