20esimo anniversario di un musical di grande successo

11:15 - TEATRO SISTINA

Roma, 18 aprile - 1 giugno 2014

Peep Arrow Entertainment, presenta



‘JESUS CHRIST SUPERSTAR' - XX°Anniversario



Ted Neeley

Il Frontman dei Negrita “PAU” interpreta Ponzio Pilato.

Simona Molinari è Maria Maddalena

Shel Shapiro è IL “Cattivo” Caifa

Musiche dal vivo eseguite dai negrita, per la prima volta una rock band italiana protagonista di un musical!

Uno spettacolo di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber

coreografie Roberto Croce,

Direzione musicale Emanuele Friello, Scene Giancarlo Muselli,

Costumi Santina Ferro.

Uno spettacolo firmato Massimo Romeo Piparo



'Jesus Christ Superstar', il capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, è ormai passato alla storia come uno dei Musical più famosi e amati di tutti i tempi.

La versione italiana in lingua originale firmata da Massimo Romeo Piparo compie 20 anni e vanta ormai numerosi record, con numeri di tutto rispetto: tre diverse edizioni, 11 anni consecutivi in cartellone nei Teatri italiani dal 1995 al 2006, oltre 1.000.000 di spettatori, più di 100 artisti che si sono alternati nel cast, 19 regioni e più di 1.000 rappresentazioni in 84 città italiane. La chiave del grande successo sta nell’ottimale combinazione fra la musica rock, il musical e una Grande Storia.

Per questa edizione celebrativa dei 20 anni di repliche, Piparo è riuscito a coinvolgere nel ruolo del titolo un protagonista d’eccezione: Ted Neeley, colui che diede una impronta mitica e indelebile al ruolo di Gesù nello storico film di Norman Jewison del 1973. Piparo riesce quindi a consegnare definitivamente alla “Storia del Teatro italiano” la propria edizione dell’Opera rock, avendo avuto il privilegio di dirigere sui palcoscenici italiani entrambe le star del film: in occasione del Santo Giubileo dell’Anno 2000, infatti, fu il compianto Carl Anderson- il Giuda nero del film- a interpretare il ruolo per due anni di trionfali successi.

Straordinari performers reclutati nel panorama della musica pop-rock italiana, ricopriranno ruoli importanti dello spettacolo: sul palco nei panni di Giuda, Pilato, Erode, Caifa compariranno guest star di grande fama che per tutta l’estate, fino a che il pubblico del Teatro Sistina di Roma lo richiederà, incanteranno il pubblico. Lo spettacolo sarà eseguito interamente dal vivo con una grande orchestra, in lingua originale e con la presenza di Ted Neely, Simona Molinari, Pau ed i Negrita e con Shel Shapiro!



Vendite aperte fino al 31 Maggio 2014

Avviso importante: la replica del 26 Aprile ore 21.00 è stata annullata.

Gli abbonati potranno spostare il proprio turno di abbonamento su una data qualsiasi, dal 18 Aprile al 31 Maggio.

Chi ha acquistato il biglietto presso il Teatro può cambiare data o chiedere il rimborso al botteghino.

Chi ha acquistato online può rivolgersi a TicketOne.

PREZZI: Poltronissima € 55,00 Poltrona e Prima Galleria € 49.50 Seconda Galleria € 44.00 Terza Galleria € 34.00

ORARI: da martedì a sabato ore 21.00 domeniche e 26/4 ore 17.00