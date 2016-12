'Cyrano de Bergerac' in prima nazionale

09:00 - Dal 10 al 12 luglio, con il ‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand, inizia la programmazione ufficiale del 48esimo Festival teatrale di Borgio Verezzi (SV), sulla caratteristica piazza Sant’Agostino.

E’ una prima nazionale proposta dalla Compagnia Gank con la regia, a quattro mani, di Matteo Alfonso e Carlo Sciacaluga e l’interpretazione di Antonio Zavatteri e Filippo Dini.



Affermano i due registi: ‘Cyrano, segnato dall'ossessione per il proprio aspetto fisico non combatte solo per l'amore di Rossana ma anche contro la società in cui vive.’ E proseguono: ‘come tutti sanno, Rostand racconta una delle storie d'amore più commoventi della storia del teatro. Abbiamo a disposizione un testo vibrante, una delicatissima storia d’amore magistralmente disegnata: un attore che, come pochi, può incarnare lo spirito anarcoide ed altamente poetico del nostro protagonista e un cast di altissimo livello, proveniente principalmente dal Teatro Stabile di Genova, che ben saprà dare vita alla nostra storia. La nostra ambizione è quella di portare in scena uno spettacolo popolare, nell’accezione più nobile del termine, cercando di coinvolgere il maggior numero di spettatori possibile in quella festa di intrattenimento e confronto che il teatro sempre dovrebbe essere.’