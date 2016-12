'Tutti insieme appassionatamente' nell'Austria anni '30

14:46 - Prodotto nel 1965, il film ‘Tutti insieme appassionatamente’, interpretato da una lucente Juile Andrews e da un severo Christopher Plummer, vinse 5 Premi Oscar dopo aver ottenuto ben 10 nomination.

Da martedì 9 dicembre, questa favola che ha conquistato milioni di spettatori cinematografici e televisivi, debutterà, in prima nazionale, sul palcoscenico del Teatro Sistina di Roma. Protagonisti del musical teatrale, prodotto dalla Peeparrow/Il Sistina, per la regia di Massimo Romeo Piparo, sono Vittoria Belvedere e Luca Ward.



‘Sono davvero felice, questo è il musical della mia vita - rivela entusiasta Vittoria Belvedere – e poi, squadra che vince non si cambia; con Luca siamo una coppia davvero collaudata, insieme lavoriamo splendidamente e abbiamo un bellissimo rapporto. Poi, tornare al Sistina è sempre una fortissima emozione’.

‘Un teatro davvero meraviglioso - le fa eco Luca Ward, - che sta vivendo un fantastico rilancio. Mentre in Italia molti teatri chiudono e vengono tristemente trasformati in fast food, il Sistina riprende vita, una sferzata d’energia per tutto il Paese, per l’Italia e soprattutto per Roma, dove resta un grande punto di riferimento. Questo è uno dei musical più famosi. Ma la vera magia dello spettacolo sono i bambini che, in teatro, si rivelano sempre vincenti conquistando il pubblico, come succede in questa avventura’.



Luca Ward dà voce e corpo all'austero Comandante George Von Trapp, padre vedovo di sette figli che, come in ogni favola a lieto fine, verrà addolcito e conquistato dalla dolcezza femminile di Maria, a cui darà tutto il suo vigore una sempre più completa e padrona del palcoscenico, Vittoria Belvedere. Con loro Giulio Farnese nel ruolo di Max Detweiler, Enrico Baroni in quello del Barone Eberfeld, Sabrina Marciano che interpreterà Elsa Schraeder, Silvana Isolani/la Madre Badessa, Donatella De Felice/FrauSchmidt/Suor Sophia, Marika Franchino/Suor Berthe, Carlo Alberto Gioja/il Maggiordomo Franz, Riccardo Sinisi/Rolph e Ado Mamo/Suor Margareta/Zeller.

Ma le vere star saranno loro, i sette i bambini nei panni dei fratelli Von Trapp: Beatrice Arnera sarà Liesl, Daniela Simula nel ruolo di Brigitta, Alessandro La Cava/Kurt, Kevin Magrì sarà Friederich; Zoe Nochi/Louisa, Martina Bigi/Martha ed Emma Valerio, in scena con la mamma Vittoria Belvedere, interpreterà Gretl.

Hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo, Francesca Nicotra per l’adattamento liriche ed Emanuele Friello per la direzione musicale, Teresa Caruso per le scenografie, Cecilia Betona per i costumi e Roberto Croce per le coreografie.

Fotografie di Antonio Agostini



Teatro Sistina di Roma, dal 9 dicembre.