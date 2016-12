'Dama Picasso' in un recital sull'amore

I suoi lineamenti asimmetrici sono molto lontani dal comune concetto di bellezza tradizionale ma Rossy de Palma, definita 'dama Picasso’, ci porta per mano nel surrealismo tangibile, materiale e vitale.

In 'Resilienza d’amore’, con i versi di Lorca, le suggestioni visive di Picasso e Dalì, Rossy de Palma dichiara il suo amore per il surrealismo, in un recital che intesse storie d'amore e racconti di donne, come Gala, la Musa di Dalì, il cui fantasma ancora 'vive’ nella mitica villa a Cadaques.

L'artista multidisciplinare rivendica la necessità dell’arte come salvatrice suprema per affrontare la mostruosità della diversità. Ci parla della creazione incosciente, del misticismo dell’esistenza, della terapia creativa, di come un naso sfidante si può trasformare in uno scudo protettivo, di come la sensibilità si apra alla versatilità artistica creando una resilienza d'amore, di come l’arte possa rappresentare la fragilità della vita, la complessità di un mondo in costante cambiamento.

'La mia vita – dichiara Rossy de Palma - è un atto di ribellione, animato dal desiderio di “decorticare”, di sapere cosa nasconde l'apparenza delle cose, come se la vita fosse una cipolla, alla quale vai togliendo strati, per scoprire che alla fine non c'è niente, solo l'umidità delle lacrime che hai versato. Mi sono sentita sola, unica della mia specie, come un anacronismo, un errore. La poesia, il Dadaismo, il Surrealismo, i primi amici, il primo amore… credevo mi confortassero di fronte alle avversità. Così il mio lavoro è stato dall'inizio un atto per imparare ad amare me stessa. Senza saperlo facevo e continuo a fare una resilienza d'amore'.

Al Piccolo Teatro Grassi di Milano dal 17 al 22 marzo